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Китай начал морскую операцию у Тайваня 0 32

В мире
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.

Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня, назвав ее ответом на действия Японии и Филиппин, которые намерены провести переговоры по разграничению морских зон. Новый шаг Пекина стал очередным эпизодом растущего противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В субботу, 6 июня, Китай объявил о начале специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня, резко усилив реакцию на недавние договоренности между Японией и Филиппинами. Поводом для действий Пекина стало решение Токио и Манилы начать переговоры о разграничении морских границ и расширить сотрудничество в сфере безопасности в районах, которые Китай считает зоной своих стратегических интересов. Об этом сообщает Bloomberg.

Операция проводится Министерством транспорта КНР под названием «Специальная операция по обеспечению соблюдения правил морского движения».

По данным государственного агентства Xinhua, ее основной задачей является осуществление морской административной юрисдикции, контроль судоходства и защита национальных интересов Китая в регионе.

В Пекине подчеркивают, что решение Японии и Филиппин начать переговоры по вопросам морского разграничения затрагивает районы к востоку от Тайваня, где пересекаются интересы нескольких государств. Китайская сторона заявила, что действия Токио и Манилы «серьезно нарушают территориальный суверенитет, а также морские права и интересы КНР».

Предыстория конфликта Нынешняя напряженность стала продолжением процессов, начавшихся после встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в конце мая 2026 года. По итогам переговоров стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере морской безопасности и координировать действия в регионе.

Обе страны неоднократно высказывались в поддержку сохранения стабильности вокруг Тайваня, что вызывает недовольство Пекина.

Президент Филиппин ранее заявлял, что в случае вооруженного конфликта вокруг Тайваня его страна может оказаться непосредственно вовлеченной в события из-за географической близости к острову.

В свою очередь, глава японского правительства Санаэ Такаити отмечала, что возможное вторжение Китая на Тайвань станет серьезной угрозой безопасности Японии и может потребовать ответных мер со стороны Токио.

Какие силы задействовал Китай Для проведения операции китайские власти привлекли сразу несколько ведомств и региональных структур:

• подразделения морской безопасности провинции Фуцзянь;

• профильные службы провинции Гуандун;

• структуры береговой охраны и контроля Восточно-Китайского моря;

• службы обеспечения безопасности судоходства и спасательные подразделения.

Нынешняя операция стала продолжением серии демонстративных действий Китая в районе Тайваня. Ранее, 1 июня, китайская береговая охрана уже проводила масштабное патрулирование к востоку от острова, подчеркивая несогласие Пекина с активностью соседних государств в регионе.

Начало новой морской операции свидетельствует о том, что Китай намерен жестко реагировать на любые шаги, которые считает посягательством на свои интересы вокруг Тайваня. На фоне укрепления сотрудничества между Японией, Филиппинами и США ситуация в регионе продолжает оставаться одной из самых напряженных точек мировой политики.

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#Япония #геополитика #Тайвань #Филиппины #Китай #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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