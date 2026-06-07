Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и объявил о планах по наращиванию ядерных сил страны «в геометрической прогрессии» при гарантии их выполнения, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ына сопровождали представители оборонной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи и научно-исследовательского института ядерного оружия.

На заводе он ознакомился с производственными процессами, показателями работы и планами развития. Лидер КНДР заявил о необходимости дальнейшего увеличения производства ядерных материалов и расширения ядерного потенциала страны, отметив, что соответствующая программа предусматривает наращивание производства и увеличение арсенала.

«Мы уточнили последовательность осуществления дальнейшего грандиозного плана для укрепления ядерных вооруженных сил государства в геометрической прогрессии и гарантию его выполнения», — сказал Ким Чен Ын.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на январь 2025 года Северная Корея располагала примерно 50 ядерными боеголовками и имеет достаточно делящегося материала для производства еще до 40. Также отмечается ускорение производства нового ядерного материала.

В июле 2024 года южнокорейские власти заявили, что КНДР находится на «заключительных этапах» разработки тактического ядерного оружия. В ноябре 2024 года Ким Чен Ын призвал к «безграничному» расширению ядерной программы страны. В апреле 2026 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Северная Корея добилась «очень серьезных» успехов в ядерной программе, в частности, благодаря строительству объекта по обогащению урана.

В феврале 2025 года северокорейские военные провели испытательный запуск стратегических крылатых ракет с целью предупреждения «врагов, которые серьезно нарушают обстановку в сфере безопасности и способствуют эскалации», а также демонстрации «готовности различных ядерных средств к применению». По итогам запуска Ким Чен Ын призвал войска быть в полной готовности к использованию ядерного оружия.

В конце 2025 года он заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет, сообщает ЦТАК.