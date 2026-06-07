«Прошло уже полтора месяца с момента подачи годовой декларации в Службу госдоходов, однако насчитанная мне к возврату налоговая переплата до сих пор не перечислена.

Сколько времени Службе госдоходов надо, чтобы собрать деньги и вернуть их налогоплательщику? Почему происходят такие задержки – не хватает денег или не хватает сотрудников?»

Отвечает специалист по общественным связям Управления коммуникации Службы Госдоходов Кристине Аугсткалне — Яунберзиня:

– Налоговая служба возвращает переплату подоходного налога в течение 3 (трех) месяцев с даты подачи декларации. Такой срок установлен Законом «О подоходном налоге с физических лиц». Соответственно, СГД рассматривает поданную декларацию и возвращает переплаченный налог в течение трех месяцев с момента получения декларации.

На практике в большинстве случаев возврат производится в течение месяца или даже недели, поэтому люди привыкли получать возврат быстрее, чем того требует закон, и СГД работает над тем, чтобы так происходило и в дальнейшем.

Однако рассмотрение декларации может занять и больше времени из-за различных факторов: например, если приложено большое количество документов, подтверждающих допустимые расходы, или если в процессе проверки требуется другая дополнительная информация и т. д.

Таким образом, полтора месяца нельзя считать задержкой.