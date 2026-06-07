"Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают".

«В армию он хотел. Но только не на войну. Он не доучился», — ASTRA поговорила с матерями студентов, завербованных на войну с Украиной

Проект «Хочу жить» опубликовал списки с именами 1059 российских студентов, которые были завербованы в дроновые войска. ASTRA проверила личности 47 из них и поговорила с двумя матерями молодых людей из списка. Они подтвердили информацию по своим сыновьям. Еще четыре семьи косвенно подтвердили отдельные данные, но от общения отказались, в том числе с обещанием записать и передать разговор с журналистом ASTRA в Министерство обороны.

Основной контингент списка — студенты региональных университетов, техникумов и колледжей, которые только поступили или находятся в середине обучения. Большинству участников списка от 18 до 20 лет. В представленной проектом утечке много студентов из Кемеровской области, Красноярского края, Пензенской, Томской, Новосибирской, Самарской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Алтайского края. Наиболее часто встречаются студенты 1-3 курсов, последних курсов (4-5) значительно меньше.

«Вы понимаете, что даже если это и правда, я не могу вам этого разглашать? Мне, например, муж-СВОшник сказал, чтобы я никому никогда ничего не рассказывала, где и что сейчас они находятся. Максим (сын — прим. ред.) подписал контракт и сейчас как бы учится. Он учился сначала в колледже РЖД. Но не мог найти общий язык с коллективом. Мы поменяли колледж, поступили в КИТЭК (Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции — прим. ред.). Но он не захотел учиться в КИТЭК, потому что в свое время повелся и упустил свое желание пойти учиться в танковое училище», — рассказала 36-летняя мать 18-летнего студента из Омска.

Она уточнила, что сына никто не уговаривал, а решение было принято в семейном кругу и «вместе с его отцом это обсуждалось».

«Только сегодня с ребенком переписывалась. Все у него хорошо. Он под присмотром у своего отца как бы. Он рядом с отцом как бы... Так что он... Надеюсь, обойдется. С 2022 года живем так. Да, он в БПЛА. Он даже сказал спасибо: "Мозги на место встали! Вернусь, пойду учиться"», — уточнила мать.

39-летняя мать 20-летнего студента из Саратовской области тоже подтвердила, что ее сын покинул колледж ради службы по контракту в войсках БПЛА.

«Да, он подписывал контракт. Это было... Когда же... В январе. Я не знаю, что происходит... Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают. И где бы он ни был, там постоянно на что-то деньги я перевожу. Зарплата приходит. Но получается, что то им на инструменты надо, на какие-то машины, то еще на что-то деньги просят. И он говорит: "Мам, надо перевести". С января по март он находился в Чебаркуле. А уже когда попал в Ростов, тогда начались вот эти переводы», — рассказала мать этого студента.

По ее словам, сын уже в Украине, но как он вообще оказался в армии, она не знает.

«Мальчишки, его друзья, тоже пошли, подписали контракт. Ну и он. Говорит, типа, служить пойду, и деньги за это будут. Вот так вот. Но мальчишки, которые подписывали контракт, здесь у нас, в Пугачеве, находятся, служат по контракту. В армию он хотел. Но только не на войну. Он не доучился», — уточнила собеседница ASTRA.

Ранее стало известно о гибели первого известного российского студента, завербованного в войска БПЛА. Его мать заявила, что его отправили «в штурм, в мясорубку самую».

2025 года в российских вузах и колледжах проводится активная кампания по привлечению студентов в армию, на основе «особых» годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Юристы неоднократно указывали, что фактически любой контракт является бессрочным, пока продолжает действовать введенный Путиным режим мобилизации.