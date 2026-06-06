Многие журналисты и политические наблюдатели поспешили заметить, что Алексей Росликов стал первым действующим депутатом, который сбежал из страны, опасаясь ареста, и, при определенных обстоятельствах, может, видимо, запросить в Белоруссии политическое убежище.

Отметим, что в новейшей истории и вправду латвийские депутаты, пусть и самоуправления, в эмиграцию не уезжали. Так что, в этом смысле экс-лидер «Стабильности!» уже вписал свое имя в историю.

А вот если бы Росликов вернулся и угодил бы в тюрьму (напомним, что суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу), то он прецедент не создал бы, поскольку действующие слуги народа на нары попадали неоднократно.

Вопреки расхожему мнению, что политики у нас находятся чуть ли не в ранге неприкасаемых.

Избран прямо из тюрьмы

Если заглянуть в начало 90-ых годов, то самый громкий случай отправки слуги народа в тюрьму связан с Альфредом Рубиксом. Он оказался в местах не столь отдаленных еще будучи депутатом Верховного совета и депутатом 5-го Сейма его избрали в тот период, когда он находился в заключении. Впоследствии, после вступления приговора в силу, он был лишен депутатского мандата.

Почти 20 лет назад, то бишь в 2007-м году, осужден судом второй инстанции и сразу же взят под стражу на тот период депутат Юрмальской думы Юрис Хлевицкис, которого обвиняли в организации попытки подкупа другого депутата с целью избрания его, Хлевицкого, мэром курортного города.

Примечательно, что до этого коррупционного скандала, случившегося сразу после выборов — летом 2005-го – Хлевицкис был мэром Юрмалы.

Из Сейма в камеру

В прошлом Сейме сенсацией стало заключение под стражу по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, то есть по подозрению в госизмене, действующего на тот момент парламентария Яниса Адамсонса. Парламент, разумеется, голосовал за лишение его депутатского иммунитета.

Янис Адамсонс.

В новейшей истории Латвии есть и эпизоды, когда слуг народа арестовывали на короткий период, а потом меняли меру пресечения. Так в июне 2018-го года прямо при выходе из зала пленарных заседаний был арестован Артусс Кайминьш — перед этим Сейм проголосовал за предоставление правоохранительным органам право на все необходимые процессуальные действия в отношении Кайминьша. На тот период KNAB подозревал его в организации незаконного финансирования руководимой им партии. Впоследствии все свелось к уголовному делу о нарушениях в бухгалтерском учете.

Бывшие в бегах

Возвращаясь к делу о побегах, стоит напомнить, что два известных в прошлом политика — Андрей Мамыкин и Руслан Панкратов сбежали в РФ уже в статусе бывших политиков: экс-депутата Европарламента и экс-депутата Рижской думы соответственно.

Еще один бывший депутат столичного самоуправления Игорь Кузьмук, как известно, был помещен под стражу сразу в зале Рижского окружного суда — сейчас он ждет решения своей судьбы сенатом Верховного суда. Его обвиняют по статье о поддержке терроризма — он вел телеграмм-канал, где перепубликовывал различные новости о войне на Украине.

Илзе Винкеле.

Осудили и лишили мандата

Отметим, что чаще всего депутатов все-таки до суда на нары не отправляют или им удается отделаться штрафом и условным наказанием.

Так в этом Сейме мандата лишилась после вступления в силу приговора Глория Гревцова — прокуратуре удалось доказать, что она предоставляла о себе заведомо ложные сведения. Следствие по делу об отрицании оккупации, кстати, еще продолжается.

Еще в 12-м Сейме, в 2018-м году, не дожидаясь приговора суда, депутатский мандат сложил и заявил об уходе из политики Аскольд Клявиньш, которого обвинили в незаконном получении компенсации на транспорт. До этого Сейм дал добро на обыск в жилище, в кабинете и в машине депутата Клявиньша.

Напомним, что даже если депутат Сейма или самоуправления находится под следствием и суд или прокуратура не запретила ему исполнять обязанности депутата, он может продолжать работать слугой народа — разумеется, если не оказался под арестом. Депутат теряет депутатские полномочия в случае, если обвинительный приговор вступает в силу.

Если депутат, например, самоуправления оказывается еще до вступления приговора в силу за решеткой, то его могут лишить депутатских полномочий и раньше — в случае непосещения трех думских заседаний подряд.

Возвращаясь к судьбе Алексея Росликова, можно предположить, что поскольку решением мэра ему запрещено участвовать в заседаниях удаленно, можно предположить, что если мера пресечения – арест – не будет изменена, то где-то в июне министр умной администрации и регионального развития по инициативе Рижской думы может лишить Росликова мандата.

Могут ли вернуться?

Могут ли политики с судимостью потом все-таки вернуться на политическую сцену и баллотироваться в депутаты?

Да, но при условии, что судимость уже погашена (снята), или осужденный политик был помилован. Но даже с погашенной судимостью нельзя баллотироваться, если человек был осужден за особо тяжкие преступления против человечества, за военные преступления, за геноцид или против государства, а также за преступления, связанные с терроризмом.

Также лишены возможности баллотироваться в Сейм, в самоуправления и в Европарламент лица, которые на январь 1991-го года еще состояли в Интерфронте, были активистами компании, а также работали в КГБ и других советских спецслужбах.

Полностью оправданы

В новейшей истории остался и случай привлечения к уголовной ответственности экс-министра — Илзе Винкеле. Ее пытались обвинить в неисполнении своих служебных обязанностей во время пандемии — вовремя не были заказаны вакцины. Но она была всеми судебными инстанциями в итоге оправдана.

Полностью оправдан судами был и евродепутат Нил Ушаков, которого пытались обвинить якобы в незаконной установке прослушивающего устройства в бытность мэром Риги — в приемной мэра.

Уголовный процесс по разным статьям продолжается в отношении двух бывших депутатов Европарламента — Татьяны Жданок и Андриса Америкса.

Татьяна Жданок.