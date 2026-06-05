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Кого освободят от платежей за услуги фармацевта? 0 108

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: таблетки

таблетки

Минздрав внес предложения, которые правительство уже рассмотрит на ближайшем заседании.

Итак, на ближайшем заседании Кабинета Министров, во вторник, 9-го июня, планируется принять подготовленные минздравом изменения в порядок оплаты услуг фармацевта. Напомним: еще с прошлого года, когда вступила в силу реформа ценообразования на медикаменты, была введена плата в размере 75 центов за услуги фармацевта. Точнее - 75 центов платил сам пациент со своего кармана, а вторые 75 центов за обслуживание каждого рецепта платило аптеке государство. Минздрав предлагает освободить от этого платежа жителей Латвии, если стоимость рецептурного некомпенсированного лекарства не превышает 10 евро. Также от этого платежа предлагается освободить жителей при приобретении лекарств, которые компенсируются в размере 75% и цена аптеки упаковки которых составляет до 10 евро; беременных женщин (код диагноза Z 33) и женщин до 70 дней послеродового периода (код диагноза Z 39_2) при приобретении предусмотренных для упомянутых диагнозов лекарств списка компенсируемых лекарств М и цена аптеки упаковки которых составляет до 10 евро; 4) лиц с инвалидностью I группы при приобретении любых рецептурных лекарств. При этом стоит отметить, что цена аптеки упаковки до 10 евро составляет 10 евро включительно.

Кроме того, проект правил предусматривает более не покрывать полностью из средств госбюджета плату за рецептурные лекарства услуг фармацевта украинским гражданским лицам, которые в дальнейшем должны будут покрыть из личных средств плату за услугу фармацевта в размере 0,75 евро.

Освобождение от такого платажа за лекарства стоимостью до 10 евро включительно вступит в силу с 1-го июля сего года, а инвалиды 1-й группы от таких платежей за услуги фармацевта за любые рецептурные лекарства будут освобождены с 1-го сентября.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #бюджет #компенсация #фармацевтика #правительство #лекарства
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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