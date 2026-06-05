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Латышское крестьянство недовольно: из-за новых налогов и санкций дорожают удобрения 2 221

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сельское хозяйство.

А дешевых удобрений на сегодня у нас больше нет.

Новости села от Dienas Bizness не радуют: «Цены минеральных удобрений с февраля основательно поднялись. В настоящее время важнейший помощник зеленой массы — нитрат аммония. Цена азотных удобрений в феврале была 416 евро за тонну, в марте — 519 евро за тонну, но в апреле — 559 евро за тонну...».

«Не то чтобы в Европе про эту проблему не говорят, ибо не только в Латвии минеральные удобрения в цене. Несчастье в том, что реакция слишком медленная и неактивная», – жалуются селяне.

10 мая была опубликована стратегия удобрений Европейской Комиссии, и она практически не повлияла на кризисную ситуацию. После ее публикации руководительница местного сельскохозяйственного общества «Крестьянский сейм» Майра Дзелзкалея-Бурмистре в распространенном заявлении указала: «Вместо того, чтобы отменить или по меньшей мере на время заморозить новые климатические налоги на минеральные удобрения, своим решениям Еврокомиссия уже и так огромные цены минеральных удобрений сделала еще на 20% выше».

«Радостная новость в разделе стратегических решений есть, в данный миг в соответствии с продвигаемыми Министерством экономики правилами поддерживается строительство станций биогаза, которые в перспективе ближайших трех лет решат как проблему достаточности газа, так и дефицит удобрений. К тому же одно из дополнительных решений – развивать производство удобрений тут же в Латвии, если производство газа действительно вырастет», – сообщает издание.

Тем не менее деловой еженедельник констатирует, что налицо «очередная сегрегация сельских хозяев Европы по принципу: у какого государства больше денег для пособий, в том государстве крестьяне и выживут».

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#налоги #сельское хозяйство #удобрения #Европейская комиссия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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