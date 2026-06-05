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Почему отец-основатель Ethereum продал всю свою крипту 0 40

Бизнес
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дэвид решил, что с него хватит.

Токен остался важной частью экосистемы, но не стал универсальным цифровым активом.

34-летний Дэвид Хоффман, сооснователь Bankless, один из самых известных Ethereum-евангелистов, многолетний публичный защитник Ethereum, продал все свои ETH. Мало того, он еще и подробно объяснил, почему это сделал.

По его словам, это не разочарование в самом Ethereum. Он по-прежнему считает сеть важной и сильной. Но больше не верит, что именно ETH станет главным выгодоприобретателем ее роста.

Главный тезис Хоффмана такой: идея «ETH — это деньги интернета» не сработала. Токен остался важной частью экосистемы, но не стал тем универсальным цифровым активом, каким его представляли сторонники Ethereum.

Ethereum может победить как технологическая платформа, но это не значит, что вместе с ним обязательно победит ETH как инвестиционный актив. Значительную часть ценности теперь забирают приложения, L2-сети, стейблкоины, токенизированные реальные активы и традиционные финансовые игроки.

В этом главное отличие Ethereum от биткоина. Вокруг BTC все построено на самом активе. Ethereum, наоборот, разросся в сложную инфраструктуру: DeFi, NFT, L2, смарт-контракты, токенизация. Сеть стала мощнее, но инвестиционная история ETH — гораздо менее очевидной.

Ethereum обеспечивает безопасность для L2-сетей, поддерживает DeFi и помогает переводить реальные активы в блокчейн почти по себестоимости. Это хорошо для открытой экосистемы, но не обязательно хорошо для роста стоимости ETH.

Раньше, когда основная активность и комиссии оставались внутри Ethereum, токен выглядел сильнее. Теперь значительная часть активности ушла в L2 и приложения, и вместе с ней ушла часть драйверов для роста ETH.

Похожая история и со стейблкоинами. Их объем в сети Ethereum вырос в разы, но главным бенефициаром стал не ETH, а доллар. Ethereum помогает доллару переходить в ончейн, но не заменяет его собственным токеном.

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#инвестиции #финансы #технологии #криптовалюта
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