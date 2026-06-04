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Миллионеров в мире стало почти на два миллиона больше: кто богатеет быстрее всех 0 167

Бизнес
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роскошный отдых на яхте с шампанским

Иллюстрация: BB.lv/AI.

В мире продолжает расти число людей с состоянием свыше миллиона долларов. За прошлый год их стало почти на два миллиона больше, а совокупное богатство этой группы обновило исторический максимум.

Число долларовых миллионеров в мире за прошлый год увеличилось до 25,3 миллиона человек. Такие данные приводит консалтинговая компания Capgemini, связывая рост прежде всего с повышением стоимости акций на мировых рынках.

За год количество обладателей состояния не менее одного миллиона долларов выросло почти на два миллиона человек. Одновременно увеличился и общий объём принадлежащих им активов — на 8,7%, до рекордных 98,3 триллиона долларов.

Наибольшее число миллионеров по-прежнему проживает в США. За год их стало больше ещё на 736 тысяч человек, а общее количество достигло 8,7 миллиона. Это также самый значительный прирост среди всех стран мира.

Что важно знать: рост числа миллионеров не означает, что доходы населения увеличиваются такими же темпами. В данном случае речь идёт прежде всего о стоимости активов — акций, инвестиций и других финансовых инструментов.

После США по числу миллионеров следуют Япония, Германия и Китай. Вместе эти четыре страны концентрируют почти две трети всех миллионеров мира — 65,7%.

Особенно быстро в прошлом году увеличивалось число сверхбогатых людей. Речь идёт о владельцах состояний свыше 30 миллионов долларов. За год их количество выросло на 9,4%, что оказалось выше общего темпа роста числа миллионеров.

Тенденция показывает, что рост финансовых рынков продолжает увеличивать состояние обеспеченных инвесторов. В результате разрыв между обычными состоятельными людьми и владельцами крупнейших капиталов также продолжает расширяться.

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#США #Япония #инвестиции #финансы #миллионеры #Китай #Германия #богатство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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