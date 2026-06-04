После нескольких лет роста рынок сельскохозяйственных земель в Латвии начал охлаждаться. В прошлом году снизились как количество сделок, так и объём проданных земель, а в ряде регионов начали падать и цены.

Рынок сельскохозяйственных земель в Латвии подаёт признаки замедления после продолжительного периода роста. По данным Государственной земельной службы и компании Arco Real Estate, в 2025 году средняя стоимость сделок с сельхозземлёй оказалась ниже, чем годом ранее.

Наиболее заметное снижение цен было зафиксировано в Латгале, где средняя стоимость гектара уменьшилась на 9%. В Видземе цены снизились примерно на 5%, а в Земгале — на 2%. Единственным регионом, где стоимость земли практически не изменилась, осталась Курземе.

Несмотря на снижение, самые дорогие сельскохозяйственные земли по-прежнему находятся в Земгале. Средняя цена здесь составила 6389 евро за гектар, а в Бауском и Елгавском краях отдельные сделки заключались по цене от 13 000 до 16 000 евро за гектар. В Латгале средняя стоимость земли была более чем вдвое ниже — около 3045 евро за гектар.

Изменились не только цены, но и активность рынка. В 2025 году в Латвии было продано 8793 гектара сельскохозяйственной земли, что на 18% меньше по сравнению с предыдущим годом.

По объёму проданных площадей это один из самых низких показателей за последние 13 лет.

Кроме того, стало меньше крупных сделок. Количество покупок по цене свыше 10 000 евро за гектар сократилось на 13%. Более половины всех сделок заключались в диапазоне от 3000 до 6000 евро за гектар.

При этом оценки экспертов рынка частично расходятся. В компании Latio отмечают, что если анализировать только крупные сельскохозяйственные участки площадью более трёх гектаров без застройки, то средняя цена по стране всё же выросла — с 5367 до 5615 евро за гектар. Однако этот рост обеспечили прежде всего регионы вокруг Риги и Земгале.

Для потенциальных покупателей это означает, что рынок становится всё более неоднородным. В одних регионах цены продолжают расти, тогда как в других продавцам приходится соглашаться на более низкие предложения.

По словам экспертов, главная причина снижения активности заключается не в падении интереса к земле как таковой. Проблема в том, что на рынке становится всё меньше качественных и уже освоенных сельскохозяйственных угодий.

Наиболее привлекательные участки постепенно переходят к долгосрочным владельцам, а в продаже остаётся всё меньше плодородной земли, способной заинтересовать покупателей по высоким ценам.

Поэтому рынок постепенно переходит от периода стремительного роста к более спокойной фазе, когда ключевую роль начинают играть качество земли и её расположение.