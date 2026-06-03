В 2025 году покупательная способность средней зарплаты в Латвии оказалась немного выше, чем в Эстонии. Эксперты объясняют это налоговыми изменениями и разницей в уровне цен между двумя странами.

Латвия впервые за долгое время оказалась впереди Эстонии по показателю покупательной способности средней зарплаты, пишет ЛЕТА со ссылкой на nra.lv.

Согласно данным Eurostat, средняя нетто-зарплата с учётом паритета покупательной способности в Латвии в 2025 году составила 20 533 евро в условных единицах. В Эстонии этот показатель достиг 20 047 евро.

Речь идёт не о фактической зарплате в евро, а о специальном расчёте, который учитывает разницу в ценах между странами и показывает, сколько товаров и услуг человек реально может купить на свой доход.

По словам консультанта по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Яниса Херманиса, одной из главных причин такого результата стали изменения в налоговой системе Латвии. В прошлом году была снижена налоговая нагрузка на работников и упрощён порядок налогообложения. В результате зарплаты «на руки» для многих жителей страны выросли.

Одновременно в Эстонии произошло обратное. Для финансирования дополнительных расходов на оборону были повышены несколько налогов, включая подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Это оказало влияние на располагаемые доходы населения.

Впрочем, эксперты призывают не делать слишком далеко идущих выводов из одного показателя. Покупательная способность зарплаты отражает лишь то, сколько человек может купить на свои доходы в повседневной жизни. Однако качество жизни зависит и от других факторов, которые не отражаются напрямую в зарплатной статистике.

Например, значительную роль играют доступность медицинских услуг, качество образования, уровень безопасности и эффективность государственных сервисов. Именно поэтому более высокая покупательная способность зарплаты не означает автоматически более высокий уровень жизни в целом.

Кроме того, экономисты отмечают, что экономика Эстонии по-прежнему считается более конкурентоспособной и производительной, а её предприятия в среднем сильнее интегрированы в международные рынки.

В европейском масштабе обе страны всё ещё заметно отстают от среднего уровня Евросоюза. Средний показатель покупательной способности зарплат в ЕС составляет 26 463 евро. Лидером остаётся Люксембург с результатом 40 846 евро, тогда как самый низкий показатель среди стран ЕС зафиксирован в Греции — 17 509 евро.

Тем не менее сам факт того, что Латвия смогла опередить Эстонию по покупательной способности средней зарплаты, стал одним из самых неожиданных экономических итогов последнего года и показывает, насколько сильно на реальные доходы населения могут влиять налоговая политика и уровень цен.