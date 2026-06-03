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Экономика Латвии вырастет меньше ожидаемого. ЕБРР назвал основные риски 1 92

Бизнес
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига, Даугава, Вантовый мост
ФОТО: Unsplash

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогнозы для стран Балтии в сторону снижения. Хотя экономика региона продолжит расти, темпы восстановления окажутся ниже, чем ожидалось ещё несколько месяцев назад.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогнозы экономического роста для Латвии, Литвы и Эстонии как на этот, так и на следующий год. Согласно обновлённым оценкам, экономика Латвии в 2026 году вырастет на 2%, тогда как ранее ожидался рост на уровне 2,2%. Прогноз на 2027 год также снижен — с 2,5% до 2,3%.

Хотя изменения выглядят незначительными, они показывают, что международные эксперты стали осторожнее оценивать перспективы латвийской экономики.

Для Латвии ЕБРР выделяет сразу несколько факторов риска. Среди них — возможное затягивание конфликта на Ближнем Востоке, неопределённость вокруг реализации проекта Rail Baltica и сложности, с которыми сталкивается авиакомпания airBaltic.

Снижение прогнозов коснулось и соседних стран. Для Эстонии банк теперь ожидает рост экономики на 2,1% в этом году и на 2,3% в следующем. Оба показателя оказались немного ниже февральских прогнозов.

Для Литвы прогнозы были скорректированы ещё заметнее. Теперь ожидается рост ВВП на 3% в этом году и на 2,2% в следующем, тогда как ранее прогнозировались 3,3% и 2,5% соответственно. Несмотря на пересмотр оценок, Литва по-прежнему остаётся самой быстрорастущей экономикой среди стран Балтии.

Что важно для жителей? Пока речь не идёт о рецессии или экономическом спаде. ЕБРР по-прежнему ожидает роста экономики всех трёх государств, однако этот рост будет менее динамичным, чем предполагалось ранее.

Пересмотр прогнозов затронул не только Балтию. Для всех стран региона, в которых работает ЕБРР, прогноз роста экономики на текущий год также был снижен — с 3,6% до 3,1%.

Одновременно банк ухудшил прогноз для Украины. По новой оценке, её экономика в этом году вырастет на 2,2%, а в следующем году — на 4%.

Международные финансовые организации в последние месяцы всё чаще предупреждают о росте глобальной неопределённости. На экономические ожидания продолжают влиять геополитические конфликты, состояние мировой торговли и инвестиционная активность.

Для Латвии это означает, что экономика продолжит расти, но путь к более быстрому развитию остаётся зависимым как от внутренних решений, так и от событий за пределами страны.

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#инвестиции #Латвия #геополитика #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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