Нехватка работников остаётся одной из главных проблем латвийского сельского хозяйства. В отрасли считают, что частично решить её помогут автоматизация, возвращение уехавших за границу жителей и контролируемое привлечение иностранных работников.

Латвийские фермеры всё острее сталкиваются с нехваткой рабочей силы, особенно в периоды сезонных работ и уборки урожая. Об этом в интервью агентству LETA заявил председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (СССО) Гунтис Гутманис. По его словам, многие хозяйства предпочли бы обходиться исключительно местными работниками, однако на практике это становится всё сложнее.

Похожая ситуация наблюдается и во многих других странах Европы, где аграрный сектор уже давно зависит от привлечения иностранных работников.

При этом Гутманис подчеркнул, что миграционные процессы должны оставаться под контролем государства. По его мнению, гораздо лучше иметь понятную и регулируемую систему привлечения работников, чем сталкиваться с нелегальной занятостью.

Одним из возможных решений фермеры считают внедрение современных технологий. Некоторые хозяйства уже инвестируют в автоматизацию и роботизацию отдельных процессов, включая уборку урожая. Однако такой путь доступен далеко не всем. Роботизация требует значительных вложений, поэтому воспользоваться её преимуществами могут прежде всего крупные и финансово устойчивые предприятия.

Другим важным резервом аграрии считают возвращение жителей Латвии, работающих за границей. По словам Гутманиса, подобные процессы уже происходят в ряде стран. В качестве примера он привёл Польшу, где в последние годы заметно увеличилось число граждан, вернувшихся домой после работы в других государствах Европы.

Для сельского хозяйства это был бы наиболее предпочтительный способ восполнить нехватку кадров, поскольку речь идёт о людях, хорошо знакомых с местным языком, культурой и рынком труда.

Вместе с тем представители отрасли признают, что конкурировать за работников становится всё сложнее. Благодаря свободному передвижению внутри Европейского союза многие жители выбирают страны, где уровень оплаты труда выше.

Поэтому, считают в СССО, латвийскому сельскому хозяйству необходимо повышать производительность и конкурентоспособность, чтобы предприятия могли предлагать более привлекательные зарплаты.

В интервью Гутманис затронул и другую тему, вызывающую споры между аграриями и экспертами, — рекомендации Банка Латвии по сохранению биоразнообразия. По его мнению, некоторые предлагаемые подходы могут снизить конкурентоспособность местных производителей. В частности, речь идёт о рекомендациях по содержанию скота на больших пастбищных территориях, которые, как считают фермеры, сложно реализовать на крупных молочных комплексах.

В Банке Латвии, в свою очередь, подчёркивают, что разработанный документ основан на мнениях специалистов в области охраны природы и предназначен прежде всего для оценки влияния хозяйственной деятельности на биоразнообразие.

Дискуссия вокруг рекомендаций продолжается, однако в самой отрасли сегодня главным вызовом по-прежнему называют нехватку работников и поиск долгосрочных решений этой проблемы.