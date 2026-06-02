В первом квартале этого года ВВП Латвии вырос на 2,5%. Как и прогнозировалось, холодная зима существенно повлияла на экономическую активность, стимулировав спрос и производство энергии, но одновременно ограничив инвестиции, заявил экономист Дайнис Гашпуйтис.

Финансовые рынки пока настроены оптимистично и рассчитывают на скорое возобновление работы Ормузского пролива. Однако каждая неделя его закрытия увеличивает вероятность более сложного сценария для экономики и финансовых рынков. Многое зависит от действий КСИР – Корпуса стражей исламской революции, перекрывших пролив.

Если же движение через Ормузский пролив вскоре восстановится, возможно ускорение роста как региона, так и Латвии. На данный момент есть основания рассчитывать на рост экономики на уровне 2,2%.

Дальнейший рост цен на энергию и сырье ускорит инфляцию, снизит покупательную способность населения и, соответственно, потребление. Повышение процентных ставок удорожит кредиты и сократит инвестиционную активность. Кроме того, существует риск нарушений цепочек поставок и дефицита отдельных товаров. Масштаб этих негативных факторов пока предсказать невозможно.

Источник: ЦСУ ЛР

Значительный вклад в экономический рост внесли торговля и сектор недвижимости. Продолжилось и длительное снижение в транзитной отрасли.

Неприятно видеть спад в секторе информационно-коммуникационных технологий, хотя для него характерны колебания, и, вероятно, вскоре он вернется к росту.

Потребление в апреле продолжало расти, что подтверждают данные розничной торговли. Сохраняется активность на рынке недвижимости, а интерес к кредитам не ослабевает.

Из-за непредсказуемых геополитических событий диапазон возможных сценариев развития экономики сейчас шире обычного. Латвия, как и другие европейские страны, чувствительна к колебаниям цен на энергоносители и сырье. Поэтому главным краткосрочным риском остается вопрос, когда и в какой степени восстановится движение через Ормузский пролив.

Рост цен на энергию уже оказывает влияние на экономическую активность в Европе, хотя в Латвии этот эффект пока выражен слабее. Ожидается, что основным источником роста станут инвестиции, а затем постепенно начнет оживляться потребление. Экспорт будет развиваться сложнее, однако, как показал первый квартал, небольшой рост возможен и на внешних рынках.

На 2,5% вырос ВВП Латвии в первом квартале 2026 года ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В фактических ценах объем ВВП в первом квартале составил 9,856 млрд евро, сообщило ЦСУ.