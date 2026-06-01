Этим летом airBaltic опять может попросить денег – министр

Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Без денег самолеты не взлетают.

ФОТО: LETA

Национальной авиакомпании Латвии airBaltic этим летом может потребоваться государственное финансирование, заявил ЛТВ министр сообщения Рихард Козловскис («Новое Единство»).

Комментируя возможность выделения государственной поддержки авиакомпании уже этим летом, Козловскис отметил, что в настоящее время оценивается бизнес-план airBaltic.

«Мы ожидаем его одобрения советом компании, после чего будем принимать решение. Возможно, такое финансирование действительно потребуется», — сказал министр.

Министр отметил, что его цель — сделать всё возможное для продолжения деятельности airBaltic.

«В этой отрасли, которая в определённой степени является чувствительной, ясность должна наступить как можно быстрее, поскольку кредиторы и партнёры внимательно следят за ситуацией. Решения должны быть ответственными. Я рассчитываю, что премьер-министр также будет внимательно контролировать этот процесс», — заявил Козловскис.

Напомним, что 16 апреля этого года Сейм поддержал предоставление авиакомпании государственного кредита в размере 30 млн евро. Срок возврата основной суммы займа и процентов установлен на 31 августа 2026 года. Кредит был выдан без залога.

Также сообщалось, что в первом квартале 2026 года убытки группы airBaltic составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Читайте нас также:
#Латвия #убытки #финансирование #Рихард Козловскис #airbaltic
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
