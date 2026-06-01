Комментируя возможность выделения государственной поддержки авиакомпании уже этим летом, Козловскис отметил, что в настоящее время оценивается бизнес-план airBaltic.

«Мы ожидаем его одобрения советом компании, после чего будем принимать решение. Возможно, такое финансирование действительно потребуется», — сказал министр.

Министр отметил, что его цель — сделать всё возможное для продолжения деятельности airBaltic.

«В этой отрасли, которая в определённой степени является чувствительной, ясность должна наступить как можно быстрее, поскольку кредиторы и партнёры внимательно следят за ситуацией. Решения должны быть ответственными. Я рассчитываю, что премьер-министр также будет внимательно контролировать этот процесс», — заявил Козловскис.

Напомним, что 16 апреля этого года Сейм поддержал предоставление авиакомпании государственного кредита в размере 30 млн евро. Срок возврата основной суммы займа и процентов установлен на 31 августа 2026 года. Кредит был выдан без залога.

Также сообщалось, что в первом квартале 2026 года убытки группы airBaltic составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.