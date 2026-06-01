Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И снова язык, мягкие мандаты и война с дронами. Что обсудят в Сейме? 0 82

Политика
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма

Заседание Сейма

ФОТО: LETA

Комиссия Сейма по иностранным делам подготовить проект заявления парламента в связи с саммитом НАТО в Анкаре.

После утверждения правительства Кулбергса депутаты Сейма возвращаются к своей привычной работе в комиссиях. Так с третьей попытки депутаты комиссии по народному хозяйству попытаются рассмотреть поправки в Закон о защите прав потребителей, в том числе и "языковые" поправки. На прошлом заседании обсудить эти поправки не удалось из-за отсутствия кворума - на заседание пришло меньше половины от численного состава комиссии.

Напомним, что поправки Нацобъединения фактически запрещают покупателям и продавцам говорить друг с другом, к примеру, на русском языке! Альтернативный вариант минюста дает все-таки возможность работнику сферы услуг и потребителю самим договариваться о языке коммуникации. Правда, вся письменная информация впредь будет только на латышском и официальных языках ЕС.

В свою очередь, подкомиссия Сейма по всеобъемлющей обороне обсудит трансформацию вооруженных сил в свете новых вызовов. Судя по всему, речь пойдет о готовности военных сбивать вражеские дроны и управлять дронами.

А комиссия по мандатам как раз и обсудит получение "мягких мандатов" теми, кто будут замещать в Сейме депутатов, ставших министрами в новом правительстве.

×
Читайте нас также:
#НАТО #парламент #оборона #нацобъединение #дроны #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: человек с заправочным пистолетом
Изображение к статье: Домбрава - министр внутренних дел
Изображение к статье: Янис Сартс
Изображение к статье: ТЭЦ-2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Красному Кресту ФРГ всегда нужен персонал. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис-Давис Даугавиетис
Политика
Изображение к статье: Автобус №666 возвращается: в Польше снова запустят легендарный маршрут до курорта Хель Лид:
Lifenews
Изображение к статье: Без денег самолеты не взлетают.
Бизнес
Изображение к статье: Два премьера - Юлия Свириденко и Андрис Кулбергс.
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Ох, рано встает охрана...
ЧП и криминал
Изображение к статье: Красному Кресту ФРГ всегда нужен персонал. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис-Давис Даугавиетис
Политика
Изображение к статье: Автобус №666 возвращается: в Польше снова запустят легендарный маршрут до курорта Хель Лид:
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео