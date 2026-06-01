Комиссия Сейма по иностранным делам подготовить проект заявления парламента в связи с саммитом НАТО в Анкаре.

После утверждения правительства Кулбергса депутаты Сейма возвращаются к своей привычной работе в комиссиях. Так с третьей попытки депутаты комиссии по народному хозяйству попытаются рассмотреть поправки в Закон о защите прав потребителей, в том числе и "языковые" поправки. На прошлом заседании обсудить эти поправки не удалось из-за отсутствия кворума - на заседание пришло меньше половины от численного состава комиссии.

Напомним, что поправки Нацобъединения фактически запрещают покупателям и продавцам говорить друг с другом, к примеру, на русском языке! Альтернативный вариант минюста дает все-таки возможность работнику сферы услуг и потребителю самим договариваться о языке коммуникации. Правда, вся письменная информация впредь будет только на латышском и официальных языках ЕС.

В свою очередь, подкомиссия Сейма по всеобъемлющей обороне обсудит трансформацию вооруженных сил в свете новых вызовов. Судя по всему, речь пойдет о готовности военных сбивать вражеские дроны и управлять дронами.

А комиссия по мандатам как раз и обсудит получение "мягких мандатов" теми, кто будут замещать в Сейме депутатов, ставших министрами в новом правительстве.