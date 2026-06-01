В минувший четверг один коалиционный депутат удивил и прежде всего - своих же однопартийцев. А именно: депутат "Нового Единства" проголосовал против утверждения правительства Кулбергса. Шквал же комментариев в социальных сетях вызвало объяснение самого депутата Даугавиетиса:"Впредь я буду голосовать только по совести". Согласитесь, это интересное признание депутата после почти четырехлетней работы в парламенте!

Наиболее яркий комментарий последовал от независимого депутата Сейма Александра Кирштейнса:"А до этого (голосовал - прим.ред.) только за деньги?"