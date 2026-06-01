«А до этого только за деньги?» 0 77

Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Депутат Сейма Марис-Давис Даугавиетис

Депутат Сейма Марис-Давис Даугавиетис

Социальные сети отреагировали на странное заявление депутата.

В минувший четверг один коалиционный депутат удивил и прежде всего - своих же однопартийцев. А именно: депутат "Нового Единства" проголосовал против утверждения правительства Кулбергса. Шквал же комментариев в социальных сетях вызвало объяснение самого депутата Даугавиетиса:"Впредь я буду голосовать только по совести". Согласитесь, это интересное признание депутата после почти четырехлетней работы в парламенте!

Наиболее яркий комментарий последовал от независимого депутата Сейма Александра Кирштейнса:"А до этого (голосовал - прим.ред.) только за деньги?"

#коррупция #депутаты #парламент #социальные сети #голосование #правительство #политика
Эдуард Эльдаров
