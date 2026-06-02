Многие молодые люди хотят переехать в Германию, но не знают с чего начать. Программа FSJ — один из вариантов, о котором мало кто слышал. Разбираем, что это такое и кто может участвовать.

Как иностранцу легально переехать в Германию в 16–27 лет

FSJ расшифровывается как Freiwilliges Soziales Jahr — добровольный социальный год. Проще говоря, это немецкий «год перерыва» между учёбой и взрослой жизнью, только с пользой для общества. Участники работают в больницах, домах престарелых, школах или культурных учреждениях — и всё это в рамках государственной программы с официальной поддержкой.

Сейчас о программе говорят особенно много: президент Немецкого Красного Креста Герман Грёхе активно добивается серьёзного увеличения её финансирования, и тема попала в центр внимания национальных СМИ. Участники работают в социальных организациях от шести до 18 месяцев, но чаще всего — ровно год.

Назвать это работой нельзя, но и волонтёрством в чистом виде тоже. Участники получают небольшую стипендию — около 400 евро в месяц. Многие организации дополнительно обеспечивают жильём, питанием и социальной страховкой.

Каждый год через программу проходят около 50 000 человек. Существует она с 1964 года и давно стала для немецкой молодёжи проверенным способом понять, подходит ли им карьера в медицине, социальной работе или образовании — прежде чем делать серьёзный выбор.

Недавно президент Немецкого Красного Креста Герман Грёхе выступил с предложением существенно поднять стипендию — с нынешних 400 до 990 евро в месяц. Эта сумма соответствует максимальному размеру студенческой стипендии BAföG плюс стоимость проездного на общественный транспорт по всей стране.

Логика простая: социальные организации всё сложнее находят добровольцев, а нынешние 400 евро делают участие в программе недоступным для молодых людей из небогатых семей. «Не все молодые люди могут позволить себе служить обществу за карманные деньги в 400 евро», — сказал Грёхе. Для сравнения он привёл военную службу — там платят 2 600 евро в месяц.

Отправная точка для всех одинакова: нужно найти место через аккредитованную организацию — по-немецки Träger. Именно она заключает с вами договор об участии. Крупнейшие из них — Немецкий Красный Крест, Caritas и Мальтийский орден. Доступные места можно искать на сайтах Bundesfreiwilligendienst.de или Arbeitsagentur.de.

Граждане ЕС могут подавать заявку напрямую через Träger — вид на жительство не нужен. Из требований — базовый немецкий: уровень A2 чаще всего достаточен, хотя для работы с детьми или уязвимыми взрослыми могут попросить B1. Точные требования уточняйте у конкретной организации.