Состояние богатейших россиян в 2026 году выросло еще на 22 млрд долларов, следует из рейтинга Bloomberg. Акционер "Северстали" Алексей Мордашов разбогател на 3,66 млрд, а Андрей Мельниченко ("Еврохим") - на 5,63 млрд.

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов за первые пять месяцев 2026 года выросло почти на 22 миллиарда долларов (около 19 млрд евро). Это следует из опубликованных в понедельник, 1 июня, данных ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index, на которые обратило внимание издание "Медуза". При составлении рейтинга агентство оценивает стоимость принадлежащих бизнесменам активов на основании финансовых показателей компаний и текущих биржевых котировок. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

По состоянию на 1 июня в топ-500 миллиардеров входят 20 бизнесменов из России. 81-ю строку рейтинга занимает Алексей Мордашов (основной акционер компании "Северсталь" и золотодобывающей компании Nordgold) с состоянием 29,9 млрд долларов. Богатейший из россиян, по данным Bloomberg, с начала года стал богаче на 3,66 миллиарда.

Как отмечает "Медуза", председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила главе "Северстали" перевести деньги из офшоров в Россию. На это в компании ответили, что у Мордашова офшоров нет, все его активы - в РФ, а сам он под санкциями.

В первую сотню рейтинга входят трое россиян, к ним подтягивается четвертый

Наибольший рост состояния среди российских участников рейтинга продемонстрировал Андрей Мельниченко - основатель компаний "Еврохим" и СУЭК (крупнейшая угольная компания в РФ). За пять прошедших месяцев стоимость принадлежащих ему активов, по оценке составителей рейтинга, выросла на 5,63 млрд долларов - до 24,6 миллиарда. Мельниченко занимает 104 место среди наиболее успешных бизнесменов планеты, с 2022 года находясь под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

В первой сотне рейтинга присутствуют также автор залоговых аукционов Владимир Потанин и глава правления "Новатэк" Леонид Михельсон. Их суммарный прирост в 2026 году составил более 6 млрд долларов.

В топ-100 рейтинга - пять немцев

Наивысшую строку среди граждан Германии - 45-ю - в рейтинге Bloomberg Billionaires Index занимает 88-летний Клаус-Михаэль Кюне (Klaus‑Michael Kühne) с состоянием 44,8 млрд долларов при приросте в текущем году на 3,29 млрд. Его сфера деятельности - морские перевозки и авиалогистика. На 53-й строке с состоянием 41,1 млрд долларов находится 86-летний Дитер Шварц (Dieter Schwarz) - председатель совета директоров и гендиректор сетей супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland. Помимо них, в топ-100 представлены еще три немецких мультимиллиардера.

В первой двадцатке рейтинга - 15 граждан США, они же занимают первые восемь строчек - все в сфере технологий. Наибольший прирост капитала показал Илон Маск: с начала года стоимость принадлежащих ему активов увеличилась на 116 млрд долларов. Основатель SpaceX и гендиректор Tesla возглавляет рейтинг с состоянием в 735 миллиардов долларов.

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос занимает 4-ю строчку, глава Meta Марк Цукерберг - 7-ю, экс-глава Microsoft Билл Гейтс - на 18-м месте.