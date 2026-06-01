Пижама или сон без одежды: врачи объяснили, что на самом деле полезнее для здоровья

Дата публикации: 01.06.2026
Многие уверены, что сон без одежды помогает легче переносить жаркие ночи. Однако британские эксперты пришли к выводу, что в некоторых случаях легкая пижама может оказаться более полезной для качественного отдыха.

Споры о том, как лучше спать — в пижаме или без одежды, ведутся давно. Британские специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что выбор влияет не только на комфорт, но и на качество сна, особенно в жаркую погоду.

Вопрос о том, в чем ложиться спать — в уютной пижаме, легкой ночной рубашке или вовсе без одежды, касается не только личных предпочтений, но и здоровья. Эксперты проанализировали преимущества и недостатки обоих вариантов и выяснили, что универсального решения не существует.

По их словам, правильно подобранная одежда для сна может способствовать более комфортному отдыху. Пижамы из натуральных тканей — хлопка, льна или шелка — впитывают влагу и отводят ее от кожи, благодаря чему человек меньше потеет и легче переносит теплые ночи.

У сторонников сна без одежды также есть серьезный аргумент: такой вариант помогает организму эффективнее регулировать температуру тела. Многие считают, что отсутствие одежды позволяет сохранять прохладу и быстрее засыпать.

Однако специалисты отмечают, что при очень высокой температуре воздуха этот эффект работает не всегда. Когда в спальне слишком жарко, кожа уже не может эффективно отдавать тепло, а естественные механизмы терморегуляции начинают давать сбои.

Исследования показывают, что перегрев во время сна затрудняет засыпание и делает сон более поверхностным и прерывистым.

Поэтому, как утверждают эксперты, полный отказ от одежды не всегда помогает чувствовать себя прохладнее. Более того, в сильную жару это может привести к обратному эффекту.

«Когда человек спит без одежды, пот остается на коже и постельном белье. В результате появляется ощущение липкости и перегрева, что может ухудшать качество сна», — объясняют специалисты.

Эксперты считают, что для большинства людей оптимальным вариантом остается легкая свободная одежда из натуральных тканей. Она помогает поддерживать комфортную температуру тела и лучше справляется с влагой. Впрочем, решающую роль играет не наличие пижамы, а прохладная, хорошо проветриваемая спальня и комфортный микроклимат во время сна.

Автор - Светлана Тихомирова
