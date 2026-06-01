Актриса, певица, фотомодель и секс-символ 1950-х, она прожила всего 36 лет. Мэрилин ушла в расцвете женской красоты, оставшись на экране и в сердцах поклонников вечно молодой. Со времени ее преждевременной и во многом загадочной смерти прошло уже почти 65 лет, но актрисе до сих пор посвящают фильмы и книги, ее образ используют в рекламе, ее стиль копируют новоявленные звезды. А главное, зрители с удовольствием смотрят и пересматривают ленты с ее участием.

Норма Джин Мортенсон (ее имя при рождении) решила стать актрисой в пять лет. Она еще не знала, что есть такая профессия, просто, стремясь убежать от серой действительности, представляла и проигрывала свою жизнь в иных, куда более счастливых обстоятельствах. Ее детство было на редкость безрадостным. Отца она не знала, мать сильно пила и с диагнозом «шизофрения» пропадала в лечебницах.

В детстве и юности Норма Джин побывала в полудюжине детских домов, где ей приходилось мыть посуду, ванные комнаты и туалеты. Побывала она и в приемных семьях, где частенько играла пустыми бутылками из-под виски вместо детских игрушек, а несколько раз подвергалась сексуальному насилию. Все это не могло пройти даром для ее психики. И горько аукнулось на вершине славы. Но в начале пути эти испытания только закалили ее характер.

Во время Второй мировой войны Монро работала на военном заводе. Не получившая должного образования, она стояла на конвейере и клепала детали для самолетов. В рабочем комбинезоне, который скрывал ее цветущие формы, она мало чем выделялась. Все изменило появление в цехах завода военного фотографа, который делал агитационные снимки для поднятия духа воюющих солдат.

Снимки молодой синеглазой работницы, подчеркивающие плавные изгибы ее фигуры, произвели фурор среди публики. Ее изображение разлетелось по журналам, календарям, рекламным плакатам.

Фотографы отмечали «нежную тонкость и поразительную подвижность ее лица», обрамленного каштановыми волосами. Заключив контракт с модельным агентством, Мэрилин начала активные поиски своего стиля: из шатенки превратилась в платиновую блондинку с черными бровями, акцентированной родинкой на левой щеке и ярко, в семь слоев (!), накрашенными губами. Норма Джин, вышедшая в 16 лет замуж за простого работягу, чтобы не возвращаться в приют, осталась в прошлом. На свет явилась свободная и ослепительная Мэрилин Монро.

Ее первые роли в кино, впрочем, были проходными: официантки, танцовщицы, медсестры, секретарши. В иных фильмах начинающую актрису и вовсе не упоминали в титрах. Но у Мэрилин была сильная воля и желание стать звездой. Подрабатывая фотомоделью, в том числе снимаясь обнаженной, она брала уроки вокала и танца, ходила на кастинги и набиралась опыта. Прорыв в карьере Монро произошел в начале 1950-х. После ролей второго плана в фильмах «Асфальтовые джунгли» и «Все о Еве» ее старания оценили. Режиссер «Евы» Джозеф Манкевич отметил, что в Монро есть «какая-то сладострастная невинность» и «нечто такое, от чего у мужчин перехватывает дыхание в груди».

Эту, говоря сегодняшним языком, манкость разглядел в ней не только Манкевич, и в 1953 году Мэрилин появилась сразу в трех своих козырных картинах — «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера». Эти фильмы не только вывели ее в первый ряд голливудских кинодив, но и закрепили за ней амплуа обаятельной, сексапильной, но глуповатой блондинки с «горизонтальной походкой» (намек на обольстительную игру бедрами в фильме «Ниагара»). Ей и платили в несколько раз меньше, чем, скажем, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, у которых была репутация серьезных драматических актрис.

Мэрилин, как умела, боролась с клеймом, поставленным на ее белоснежной коже. Она вовсе не была тупоголовой блондинкой, как гласила досужая молва. Монро много читала: в ее библиотеке было более 400 книг, в том числе произведения Джойса, Пруста, Хемингуэя, Фицджеральда, Стейнбека, Беккета, Камю, Рильке, Уитмена, труды Фрейда. Ее IQ, на минуточку, был выше, чем у Эйнштейна. Великий ученый после общения с актрисой признался, что она понимает теорию относительности лучше, чем его ассистенты. Как вам такая «пустышка»?

На протяжении ряда лет Монро брала уроки актерского мастерства у выдающегося актера и педагога Михаила Чехова. С ним она репетировала роли Корделии из «Короля Лира», Елены Андреевны из «Дяди Вани», Грушеньки из «Братьев Карамазовых». Именно Грушеньку она мечтала сыграть в кино, вызывая насмешки коллег. Позже Мэрилин посещала знаменитые актерские курсы Ли Страсберга, исповедовавшего систему Станиславского. Педагоги убеждали Монро, что у нее есть настоящий талант, что ей надо перестать играть секс-бомб и становиться большой, серьезной актрисой.

Несмотря на противодействие голливудских заправил, Мэрилин в 1954 году после трудных переговоров заключила со студией 20th Century Fox контракт, который предусматривал не только значительное повышение ее гонораров, но и возможность участвовать в выборе проектов, влиять на трактовку ролей, а не быть послушной куклой в руках продюсеров. Затем создала собственную кинокомпанию, что для голливудской актрисы в то время было делом немыслимым. Благодаря открывшимся возможностям успела сыграть несколько сложных ролей в фильмах «Автобусная остановка», «Принц и танцовщица», «Неприкаянные». Монро сумела доказать, и это признали даже самые ядовитые кинокритики, что она не гламурная дива, а настоящая актриса. Но сил закрепить и развить успех у нее уже почти не осталось...

Тяжелая наследственность, доставшаяся от матери, и постоянные сплетни, пересуды, клубившиеся вокруг ее имени, давно лишили актрису сна. Чтобы не выпадать из напряженного актерского графика, Монро глушила себя алкоголем, барбитуратами. Из-за этого опаздывала на съемки, плохо помнила текст, порой засыпала прямо во время грима. Ряд сцен в самом знаменитом фильме Монро — комедийном шедевре «В джазе только девушки» из-за ее то несобранности, то, наоборот, чрезмерной требовательности приходилось переснимать десятки раз. Но результат, признавал режиссер фильма Билли Уайлдер, стоил того!

Ее психическое здоровье подрывали и неудачные браки. Второй муж Мэрилин, легенда бейсбола Джо ДиМаджио, не интересовался ее творчеством — требовал, чтобы она стала домохозяйкой, дико ревновал к каждому столбу. А после многочасовой съемки знаменитой сцены в фильме «Зуд седьмого года» с подолом белого платья, взлетающим вверх и обнажающим бедра и белые трусики Монро, поколотил ее. Их брак не продлился и года, хотя впоследствии ДиМаджио опекал ее и приходил на помощь в трудные минуты.

Ее третий брак с известным драматургом Артуром Миллером, ради которого она приняла иудаизм, продержался пять лет. Журналисты иронизировали: «Левый интеллектуал женился на песочных часах». Мэрилин искренне любила Миллера, хотела от него ребенка, но несколько беременностей закончились выкидышами. В итоге лысеющий Миллер, который был старше Мэрилин на 11 лет, ушел от самой красивой актрисы мира к мужеподобной женщине-фотографу, с которой был счастлив до конца дней.

Не приносили Мэрилин счастья и краткосрочные романы. Среди ее поклонников значились миллиардер Говард Хьюз, актеры Ив Монтан, Фрэнк Синатра, Пол Ньюман, Марлон Брандо и, наконец, братья Кеннеди. Все они хотели обладать ее идеальным телом (хотя, как впоследствии выяснилось, Монро не обошлась без коррекции подбородка и увеличения груди), но пугались, когда она заговаривала о браке. «Женщина из меня не получилась, — однажды призналась Монро. — Мои мужчины из-за образа секс-символа, созданного ими и мной самой, слишком многого ожидают от меня. Так много, что я не могу соответствовать их ожиданиям. Ведь моя анатомия ничем не отличается от анатомии других женщин».

Последние месяцы ее жизни были наполнены нервными срывами, конфликтами с продюсерами, отменой съемок фильма с пророческим названием «Что-то должно случиться». Монро замкнулась в себе, общалась только с самыми доверенными друзьями и помощниками. Появление актрисы в облегающем «голом» платье с песней «Happy Birthday, Mr. President» на дне рождения Джона Кеннеди в мае 1962 года стало ее последним триумфом. В ночь с 4 на 5 августа актриса была найдена мертвой в своей квартире в неестественной позе и с телефонной трубкой в руке.

Официальной причиной смерти стала передозировка снотворного, хотя в желудке следов лекарств не оказалось, их обнаружили только в крови. Многочисленные версии о причастности к ее смерти братьев Кеннеди или убийстве по заказу ФБР либо ЦРУ не нашли документального подтверждения. Тайна смерти знаменитой актрисы не раскрыта до сих пор. Как и до конца не распутаны все перипетии ее удивительной жизни, вознесшей сироту из приюта к вершинам мировой славы.