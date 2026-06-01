Ноющая боль в бедре, которая отдает в пах, ягодицу или усиливается при ходьбе, далеко не всегда связана с усталостью или возрастом. По словам ортопеда-травматолога Юрия Шимона, такие симптомы могут указывать на серьезные заболевания тазобедренного сустава, которые без своевременного лечения способны привести к его разрушению и даже необходимости эндопротезирования.
Боль в бедре может быть опасной: какие симптомы указывают на разрушение сустава
Если появилась тупая или ноющая боль в бедре, которая отдает в пах или ягодицы, не стоит списывать все только на усталость, физические нагрузки или возраст. Часто именно так сигнализируют о себе серьезные заболевания тазобедренного сустава. О каких патологиях может предупреждать дискомфорт в этом участке и как распознать опасность, рассказал ортопед-травматолог Юрий Шимон.
Своевременный визит спасает от операции. Большинство патологий тазобедренного сустава на ранних этапах успешно лечатся без операций (с помощью ЛФК, физиотерапии и медикаментов). Однако игнорирование симптомов приводит к необратимому разрушению хряща и эндопротезированию (замене сустава).
Почему нельзя игнорировать боль в бедре?
Тазобедренный сустав — один из самых крупных и наиболее нагруженных в человеческом теле. Именно он обеспечивает нам возможность ходить, наклоняться, садиться и подниматься по лестнице, ежедневно выдерживая колоссальную нагрузку.
Кроме того, в этой области проходят крупные кровеносные сосуды и важные нервные окончания. Игнорировать хроническую боль в области бедра (особенно если она не проходит несколько дней или усиливается при движении) категорически нельзя. Это может привести к развитию необратимых патологических изменений и даже к инвалидности.
Из-за чего может болеть тазобедренный сустав: основные причины
Причины дискомфорта бывают разными — от банального перенапряжения мышц до хронических дегенеративных процессов.
Чаще всего боль в суставе вызывают:
-
Травматические повреждения: ушибы, растяжения связок, вывихи, а также опасные переломы (в том числе перелом шейки бедра).
-
Воспалительные процессы: воспаление самого сустава, сухожилий или суставной сумки (артрит, бурсит, тендинит).
-
Дегенеративные и возрастные изменения: коксартроз (разрушение хрящевой ткани).
-
Сосудистые нарушения: асептический некроз (нарушение кровоснабжения головки бедренной кости).
-
Врожденные патологии: дисплазия тазобедренного сустава.
Другие факторы: онкологические опухоли, а также гормональные изменения (беременность или менопауза).
Обратите внимание! Иногда причина вообще не в бедре. Похожая «отдающая» боль сопровождает заболевания позвоночника (поясничный остеохондроз, межпозвоночные грыжи, сколиоз), защемление или поражение седалищного нерва (ишиас), а также усиливается при сахарном диабете или избыточном весе.
Симптомы: как «распознать» проблему с суставом?
На то, что проблема находится именно внутри сустава, обычно указывают следующие симптомы:
-
Боль в бедре или паху, которая носит постоянный характер и не проходит более 3–5 дней;
-
Выраженный дискомфорт в ночное время (трудно найти удобную позу для сна);
-
Характерный хруст, щелчки или трение в бедре при движении;
-
Усиление боли при ходьбе, вставании со стула или подъёме по лестнице;
-
Утренняя скованность (нужно «расходиться» после пробуждения);
-
Появление хромоты или заметное изменение походки.
Если боль резко простреливает вниз по ноге или в ягодицу — это чаще указывает на защемление нервных корешков в позвоночнике.
Красные флаги: когда нужно срочно обратиться к врачу?
Срочно запишитесь на приём к ортопеду-травматологу или хирургу, если вы заметили хотя бы один из этих симптомов:
-
Вы вообще не можете наступить на ногу из-за острой боли.
-
Сильная боль беспокоит даже в полном покое (лёжа).
-
Область сустава визуально отёчна, покрасневшая или горячая на ощупь.
-
Нога неестественно вывернулась внутрь/наружу или стала визуально короче другой.
Что делать ДО осмотра врача (первая помощь):
-
Максимально разгрузите ногу, при необходимости используйте трость или костыль;
-
Избегайте резких поворотов корпуса и глубоких приседаний;
-
Ни в коем случае не грейте сустав (грелки и горячие ванны могут усилить воспаление);
-
Не злоупотребляйте сильными обезболивающими — это может смазать клиническую картину при осмотре.
Диагностика: как ставят точный диагноз?
На первичной консультации ортопед проводит осмотр, пальпацию и проверяет амплитуду движений ноги. Для точной диагностики назначаются инструментальные исследования:
-
Рентгенография (базовый метод для выявления переломов и артроза);
-
МРТ или КТ (для детальной оценки состояния хрящей, мягких тканей и сосудов);
-
Анализы крови (для исключения ревматологических и воспалительных процессов).
Современные методы лечения боли в бедре
Схема лечения подбирается индивидуально и зависит от причины патологии.
Консервативная терапия включает:
-
Медикаментозное лечение (противовоспалительные и обезболивающие препараты, хондропротекторы);
-
Курс лечебной физкультуры (ЛФК) под наблюдением реабилитолога;
-
Физиопроцедуры и лечебный массаж;
-
Локальную инъекционную терапию (введение гиалуроновой кислоты или PRP-терапия непосредственно в сустав).
Важно: в сложных случаях — например, при сильном разрушении сустава или переломах — может потребоваться операция или замена сустава искусственным.
Специалисты напоминают: боль в бедре — не тот симптом, который стоит терпеть неделями. Чем раньше выявлена причина дискомфорта, тем выше шансы сохранить сустав и избежать серьезных осложнений. Своевременное обращение к врачу позволяет начать лечение на стадии, когда проблему еще можно решить без операции.
Оставить комментарий