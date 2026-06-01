В Латвии сохраняется высокий уровень использования безрецептурных лекарств, а почти половина жителей выбирает препараты без консультации врача или фармацевта. На этом фоне Государственное агентство лекарств возобновляет информационную кампанию «Лекарства — не конфеты».

Жители Латвии продолжают активно использовать безрецептурные лекарства, причём потребление некоторых популярных препаратов даже растёт. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства лекарств (ГАЛ), которое с июня вновь запускает информационную кампанию, посвящённую безопасному применению медикаментов.

Согласно статистике агентства, в прошлом году в Латвии было использовано около 50 миллионов упаковок лекарств. Из них более 18,6 миллиона составили препараты, которые можно приобрести без рецепта.

Для сравнения: в 2021 году было реализовано около 18 миллионов упаковок таких лекарств, а в последние годы этот показатель остаётся стабильно высоким.

Среди наиболее популярных безрецептурных средств — препараты с ибупрофеном, ксилометазолином и омепразолом.

Особое внимание специалисты обращают на рост использования декскетопрофена — популярного обезболивающего средства, а также назальных капель с ксилометазолином, которые применяются при заложенности носа.

По данным проведённого ГАЛ опроса, 82% жителей Латвии принимали безрецептурные препараты в течение последнего года.

При этом почти каждый второй опрошенный — 47% — признался, что выбирает лекарства самостоятельно, не обращаясь за советом к врачу или фармацевту.

Что важно знать: даже лекарства, продающиеся без рецепта, могут вызывать побочные эффекты, взаимодействовать с другими препаратами и иметь ограничения по длительности применения.

Например, сосудосуживающие капли для носа рекомендуется использовать ограниченное время, поскольку при длительном применении они сами могут вызывать хроническую заложенность носа.

В агентстве подчёркивают, что многие люди ошибочно считают безрецептурные препараты полностью безопасными.

Именно поэтому продолжена информационная кампания под лозунгом: «Лекарства — не конфеты. Прочитай инструкцию, соблюдай рекомендации». Особое внимание в рамках кампании уделят обезболивающим препаратам, назальным каплям, средствам от изжоги, лекарствам от простуды и сиропам от кашля.

Специалисты напоминают, что инструкцию по применению следует читать каждый раз, даже если препарат уже использовался ранее. Причина в том, что производители могут обновлять информацию о противопоказаниях, побочных эффектах или взаимодействии с другими лекарствами.

По словам представителей ГАЛ, ответственное использование медикаментов остаётся одним из важнейших факторов безопасности пациентов.

Кампания является частью общеевропейской инициативы и проводится при поддержке национальных регуляторов лекарственных средств стран ЕС, а также Европейского агентства лекарственных средств и Европейской комиссии.

Главная цель — напомнить, что даже привычные лекарства требуют внимательного и осознанного применения.