Как записаться к врачу и открыть счёт в банке: школьники считают, что этому стоит учить на уроках 0 57

Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дети на уроке в школе

Большинство молодых людей уверены, что смогут самостоятельно решать повседневные вопросы после достижения совершеннолетия. Однако сами школьники признают, что в программе обучения по-прежнему не хватает практических знаний о том, как устроена взрослая жизнь.

Уже с 14 лет подростки в Латвии могут самостоятельно обращаться в медицинские учреждения, а после достижения совершеннолетия на них ложится ещё больше ответственности — от общения с банками до заключения различных договоров.

Насколько молодые люди готовы к этим задачам, выясняло Латвийское радио. Опрошенные ученики Рижской 3-й государственной гимназии в целом уверены, что справятся с подобными вопросами самостоятельно.

По словам 18-летнего Рихарда Балиньша, современное поколение привыкло быстро искать необходимую информацию и не боится сталкиваться с новыми задачами. Он считает, что даже если молодые люди чего-то не знают, они способны быстро разобраться благодаря интернету, консультациям специалистов и другим доступным источникам информации.

Вместе с тем школьники отмечают, что некоторые жизненные навыки могли бы стать частью образовательной программы. Ученица Роня Озола считает, что многим подросткам были бы полезны специальные занятия, посвящённые повседневным вопросам — например, обращению к врачу, взаимодействию с банками или оформлению различных документов. По её мнению, такие знания особенно важны для детей, которые не всегда получают необходимые объяснения дома.

Школьница также отмечает, что самостоятельность стоит развивать постепенно, начиная ещё в подростковом возрасте. Тогда переход к взрослой жизни после 18 лет не станет неожиданностью и стрессом.

Что важно знать: сегодня часть практических тем уже затрагивается на отдельных уроках. Например, на занятиях по биологии школьникам рассказывают о различных медицинских специальностях и объясняют, в каких случаях следует обращаться к тому или иному врачу. Однако сами ученики признают, что подобных тем в учебной программе немного.

При этом они положительно оценивают готовность педагогов помогать в решении конкретных вопросов и давать дополнительные разъяснения при необходимости.

Дискуссия о том, насколько школа должна готовить детей к бытовым и финансовым аспектам взрослой жизни, ведётся в Латвии уже не первый год. В последние годы всё чаще звучат предложения уделять больше внимания финансовой грамотности, юридическим основам, взаимодействию с государственными учреждениями и другим практическим навыкам.

Пока молодёжь в целом демонстрирует уверенность в своих силах, однако сама признаёт, что несколько дополнительных уроков о реальной жизни после школы были бы совсем не лишними.

#образование #медицина #молодежь #школа #интернет #педагоги
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
