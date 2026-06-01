Сегодня транспорт Риги поменяет маршруты: лето внесло коррективы в расписание 0 732

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автобус.
ФОТО: LETA

В Риге микрорайон Кенгарагс с понедельника, 1 июня ожидает транспортная «революция»: продлеваются четыре популярных маршрута и открывается новый мобильный пункт. В общей сложности пути 7-го трамвая продлили на 2,2 километра.

В рамках этого проекта, на который дал деньги ЕС, на перекрестке улиц Латгалес и Вишкю построили мобильный пункт, новое здание диспетчерской службы, а также подъездные пути со стороны обеих улиц. Линию для 15-го троллейбуса тоже продлили по улице Вишкю на 300 метров.

Еще одна хорошая новость: уже с субботы, 30 мая муниципальный перевозчик Rīgas satiksme (RS) запускает дополнительные автобусы к рижским пляжам в Вецаки и Вакарбулли.

Трамваи № 7 и 14: открываются новые остановки

С 1 июня трамвай № 7 будет курсировать от улицы Аусекля до нового конечного пункта «Кенгарагс». После привычной остановки «Улица Эглайнес / Доле» состав продолжит движение дальше по улице Латгалес прямо до нового транспортного узла.

В направлении центра города трамвай поедет по тому же пути. И еще одна новость для пассажиров: в связи с продлением маршрута на «семерке» также увеличится количество рейсов.

Трамвайный маршрут № 14 тоже продлевается - до конечной инстанции «Кенгарагс». Но количество рейсов на 14-м маршруте останется прежним. На добавленном отрезке путей для трамваев в обоих направлениях оборудованы три новые остановки: «Улица Расас», «Улица Икшкилес» и конечная «Мобильный пункт Кенгарагс».

Троллейбус идет дальше и дольше

Троллейбус № 15 с июня также будет возить пассажиров до конечной «Кенгарагс». Доехав до нынешней остановки «Улица Вишкю», троллейбусы продолжат движение до нового мобильного пункта, а затем отправятся в обратный путь.

Число рейсов на самом популярном троллейбусном маршруте не изменится, однако для некоторых рейсов скорректируют точное время отправления с конечной.

Серьезные изменения коснутся и автобуса № 49. Автобусы больше не будут ходить до старого конечного пункта на улице Вишкю. Теперь их конечной остановкой станет новый пересадочный узел «Кенгарагс», расположенный прямо на перекрестке улиц Латгалес и Вишкю.

Количество рейсов останется прежним, но у отдельных рейсов поменяется время отправления. На что стоит обратить внимание пассажирам: из-за этих новшеств закроется остановка 49-го автобуса «Улица Вишкю», которая находилась перед прежним кольцом. Небольшие корректировки будут внесены также в графики движения трамваев № 1 и 11.

Как добраться до моря

Рижский транспорт с конца недели переходит на летний режим: рейсов до пляжей станет больше. С 30 мая по 30 августа, будет увеличено количество рейсов на автобусных маршрутах № 36 и 58. Для автобуса № 58 часть рейсов теперь будет продлена до Вецаки. За счет этого количество доступных рейсов, на которых можно доехать прямо до морского пляжа, заметно увеличится.

Автобусный маршрут № 36 также получит дополнительные рейсы, которые будут направлены непосредственно до Вакарбулли. Кроме того, на этом маршруте немного изменится время отправления транспорта с конечных станций в утренние часы.

Что касается автобуса № 56, то здесь время отправления с конечных пунктов изменится всего на несколько минут. Общее количество рейсов на этом маршруте останется прежним. А. Городницкий

#Рига #транспорт #общественный транспорт
Антон Городницкий
