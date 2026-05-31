Начало июня будет более тёплым и дождливым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики сообщают, что в начале июня в Латвию поступят тёплые воздушные массы, и на большей части территории температура воздуха превысит +20 градусов. Однако на побережье будет на несколько градусов прохладнее.

В первый день июня лишь местами ожидается небольшой дождь, а в продолжение недели дождевые облака охватят уже более обширную территорию. В отдельных районах возможны грозы.

В светлое время суток при прояснении неба уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким.

В понедельник, 1 июня, местами облака принесут небольшой дождь. Ночью в отдельных восточных районах сгустится туман, что ухудшит видимость. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на юго-востоке Латвии и у моря — +5…+8 градусов, а днём воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Во вторник, 2 июня, и среду, 3 июня, солнце будет чередоваться с облаками. Во вторник со второй половины дня дожди ожидаются в западных и центральных районах, а в ночь на среду местами ещё пройдут осадки. Днём в среду дождь распространится на большую часть страны, местами возможны грозы. Из-за слабого ветра по ночам местами образуется туман.

Ночи станут теплее — минимальная температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов, однако на побережье Курземе будет немного прохладнее — от +15 до +20 градусов.

Во второй половине недели сохранится по-летнему тёплая погода. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Однако усилится влияние обширного циклона, поэтому дни станут более дождливыми.