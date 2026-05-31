Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каким будет начало июня с точки зрения синоптиков 0 153

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2026
LETA
Изображение к статье: подростки идут по дороге
ФОТО: LETA

Начало июня будет более тёплым и дождливым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики сообщают, что в начале июня в Латвию поступят тёплые воздушные массы, и на большей части территории температура воздуха превысит +20 градусов. Однако на побережье будет на несколько градусов прохладнее.

В первый день июня лишь местами ожидается небольшой дождь, а в продолжение недели дождевые облака охватят уже более обширную территорию. В отдельных районах возможны грозы.

В светлое время суток при прояснении неба уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким.

В понедельник, 1 июня, местами облака принесут небольшой дождь. Ночью в отдельных восточных районах сгустится туман, что ухудшит видимость. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на юго-востоке Латвии и у моря — +5…+8 градусов, а днём воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Во вторник, 2 июня, и среду, 3 июня, солнце будет чередоваться с облаками. Во вторник со второй половины дня дожди ожидаются в западных и центральных районах, а в ночь на среду местами ещё пройдут осадки. Днём в среду дождь распространится на большую часть страны, местами возможны грозы. Из-за слабого ветра по ночам местами образуется туман.

Ночи станут теплее — минимальная температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов, однако на побережье Курземе будет немного прохладнее — от +15 до +20 градусов.

Во второй половине недели сохранится по-летнему тёплая погода. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Однако усилится влияние обширного циклона, поэтому дни станут более дождливыми.

×
Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рододендроны
Изображение к статье: Молодая женщина у компьютера
Изображение к статье: самолет airBaltic
Изображение к статье: майор Слайдиньш

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Rail Baltica - и тянуть тяжело, и бросить жалко.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Остров Сирос
Lifenews
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
В мире
Изображение к статье: «Амивантамаб».
Техно
Изображение к статье: Янис Домбрава и Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Абу-Мери
Политика
Изображение к статье: Rail Baltica - и тянуть тяжело, и бросить жалко.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Остров Сирос
Lifenews
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео