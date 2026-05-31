Долгая дорога от «Жигулей» до Мерседеса. Статуправление приводит интересные данные

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Советский автомобиль ВАЗ-ЛАДА

Советский автомобиль ВАЗ-ЛАДА

Как менялся автопарк Латвии в течении последних 30 лет?

Итак, интересные данные привело на днях Центральное статуправление. В 1996-м году, то есть 30 лет назад, больше всего в Латвии было зарегистрировано автомобилей LADA - 107087! Любопытно, что на втором месте шел еще один автомобиль советского производства Москвич - 50 138. В первую пятерку также входили Opel, Ford и Audi.

Спустя два года четверка лидеров не изменилась, лишь Volkswagen вытеснил Audi.

Еще на рубеже веков Lada удерживала лидерство, при этом Москвич исчез из списка самых популярных марок.

В 2006-м году Lada перестала быть самым массовым авто в Латвии, уступив пальму первенства Volkswagen и Audi.

Спустя еще 10 лет долгая эпоха Lada окончательно закончился - этот автомобиль перешел в разряд исторических и даже не попал в список из 15 популярных моделей. Первое же место в 2016-м году занял Volkswagen - в тот период в Латвии было зарегистрировано аж 128 480 машин этой марки!

Забегая вперед, скажем, что немецкий "народный автомобиль" так до сих пор и удерживает лидерство в Латвии!

Вообще за последние 10 лет лидирующая группа осталась неизменной: Volkswagen, Audi, Volvo, BMW, Opel, Toyota (в 2026-м ее опередила Škoda), Ford и Mercedes.

#история #Латвия #audi #автомобили #тенденции #volkswagen #статистика
Автор - Абик Элкин
