В Латвии продолжает расти доля молодых людей, которые не работают, не учатся и не получают профессию — так называемая группа NEET (Not in Education, Employment, or Training), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2025 году доля молодых людей из группы NEET достигла 11%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Данные показывают, что после продолжительного снижения в последние годы снова наблюдается рост. Самая низкая доля молодых людей NEET в Латвии была зарегистрирована в 2023 году — 10%, однако за последние два года показатель постепенно увеличивается.

Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в группе NEET уменьшается, тогда как число женщин — растёт. В возрастной группе от 15 до 24 лет к категории NEET относились 9,5% мужчин и 8,8% женщин. Однако в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и в группу NEET чаще попадают женщины. В этой возрастной категории статус NEET имели 17,1% женщин и 13,8% мужчин.

Национальный план развития предусматривает цель к 2027 году сократить долю молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, не вовлечённых ни в образование, ни в рынок труда, до 6%. В 2025 году этот показатель составлял 9,1%, а значит, к 2027 году его необходимо снизить ещё на 3,1 процентного пункта.