Экстремальная жара душит Европу: в ряде стран до 40 °C

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
Euronews
Изображение к статье: Девушка спасается от жары в фонтане

Климатологическое лето, начинающееся в воскресенье, приносит контрастную погоду в Европе. AEMET ожидает высокую, но стабильную жару в Испании, тогда как Португалия, Италия и Греция сталкиваются с аномальной жарой и медпредупреждениями.

Конец мая и начало июня в Испании проходят под знаком преимущественно стабильной погоды. Сводные данные госметеослужбы AEMET на это воскресенье и первые дни следующей недели указывают на преобладание ясного неба.

Осадки почти полностью ограничатся восточными районами Пиренеев и Иберийской горной системы, где дневное развитие облачности приведет к кратковременным ливням и грозам во второй половине дня, местами сильным.

С точки зрения температурного фона показатели остаются высокими, но в пределах ожидаемых для этого времени года значений на севере и в центре Пиренейского полуострова – от 30 до 34 °C.

В то же время в пониженных районах северо-востока и во внутренних областях южной половины страны жара будет ощущаться сильнее всего: повсеместно ожидается свыше 36 °C, а в долине Гвадалквивира температура превысит отметку 40 °C.

Минимальные температуры немного понизятся в северо-западной части страны, ослабив тропические ночи, которые фиксировались в предыдущие дни. По данным AEMET, в июне, июле и августе температуры с высокой долей вероятности будут выше климатической нормы.

Волна жары и критические показатели в Португалии, Италии и Греции

В остальной части Средиземноморской дуги и на западе Пиренейского полуострова потепление носит гораздо более резкий характер, формируя эпизод экстремальной жары, нетипичной для начала летнего сезона.

В Португалии зафиксированы рекордные значения выше 40 °C во внутренних и южных районах, таких как Алентежу, что вынудило Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) повысить уровни риска и ужесточить ограничения на проведение мероприятий на открытом воздухе в полуденные часы.

Дальше на восток над Италией установились области высокого давления, а приток воздуха из Сахары заблокировал привычную циркуляцию атмосферы. Министерство здравоохранения страны в прошлый четверг объявило красный уровень тревоги для Рима и еще четырех столиц провинций из-за сохраняющихся в густонаселенных городских районах температур, приближающихся к 38 °C.

Во Франции во время прошлой стадии турнира «Ролан Гаррос» в Париже температура достигала максимальных значений, что делало проведение матчей чрезвычайно тяжелым и для спортсменов, и для болельщиков.

Тепловые удары во время матчей на турнире «Ролан Гаррос». Новак Джокович, 30 мая 2026 года. Тепловые удары во время матчей на турнире «Ролан Гаррос». Новак Джокович, 30 мая 2026 года. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved Такая жара заставила многих парижан открыть для себя Сену как природный бассейн, несмотря на осознание санитарных проблем, которые это может повлечь.

Похожая ситуация складывается в Греции: сочетание сухих ветров и температур, удерживающихся выше 39 °C на центральных равнинах, вызывает тревогу не только из-за угрозы для здоровья населения, но и из-за нарастающего водного стресса в энергетической инфраструктуре страны.

Фактор «купола жары» и риск лесных пожаров

Устойчивость аномально высоких температур в начале европейского лета напрямую связана с формированием так называемого «купола жары».

Этот метеорологический феномен удерживает теплый воздух под зоной устойчивого высокого давления, не пропуская атлантические фронты, которые могли бы охладить поверхность суши, и усиливает воздействие солнечной радиации на европейский континент.

В результате уровень риска лесных пожаров по всему Средиземноморью резко возрастает. Дополнительную угрозу представляют так называемые сухие грозы, способные вызывать возгорания.

Быстрая потеря влаги почвой в сочетании с обилием мелкой сухой растительности, выросшей в конце весны, поднимает индексы воспламеняемости до очень высоких или экстремальных значений, удерживая службы пожаротушения и экстренного реагирования от Пиренейского полуострова до Балкан в состоянии повышенной готовности.

#климат #погода #Европа #жара #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
