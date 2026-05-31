Главное событие турнира - финал чемпионата мира по хоккею - состоится в воскресенье, 31 мая на Swiss Life Arena в Цюрихе. В этом матче будут разыграны золотые и серебряные медали.

Накануне, 30 мая, стало известно, кто встретится в решающем поединке на льду. В первом полуфинале сборная хозяйки чемпионата Швейцарии оказалась сильнее команды Норвегии (6:0), а во втором - финны одержали победу над сборной Канады со счетом 4:2. Так что финал получился европейский, без «кленовых листьев» и американских хоккеистов.

Сборные Швейцарии и Финляндии встретятся на Swiss Life Arena в Цюрихе. Начало матча - в 21:20 по латвийскому времени.

Поскольку нынешний ЧМ полон неожиданных побед и поражений, трудно даже предсказать, кто в итоге станет чемпионом мира 2026 года.

Для Финляндии это первый выход в финал чемпионата мира с 2022 года, когда команда завоевала золотые медали.

Швейцария вступит в сражение за золото уже в шестой раз, Отметим, что в первых пяти финальных матчах ей не удалось вырвать победу. Может быть, получится на этот раз?

Интрига еще в том, что единственное поражение финнам нанесла как раз сборная Швейцарии в групповом этапе. Возьмут ли финны реванш?

Ну и, соответственно, сборная Канады поборется за бронзовые медали с Норвегией. Матч за бронзу также пройдет на Swiss Life Arena в Цюрихе Цюрихе Начало - в 16:30.

Финальный матч за золотые медали имеет особый формат: если основное время заканчивается вничью, серия послематчевых буллитов не проводится. Команды в полном составе играют овертаймы по 20 минут (с перерывами по 15 минут) - до первой заброшенной шайбы.

В матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата последует серия буллитов. Формат в плей-офф - «три на три».

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие восьмые места, вылетели в дивизион I Group A - это Великобритания и Италия.