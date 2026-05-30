«ПСЖ» выигрывает Лигу чемпионов, полиция применяет слезоточивый газ 0 62

Спорт
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

«ПСЖ» победил «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/26 — 1:1, пенальти 4:3. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

На 6-й минуте Кай Хаверц вывел лондонцев вперед. На 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти и сравнял счет.

Победитель Лиги чемпионов впервые за 10 лет определился в серии послематчевых пенальти.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов второй сезон подряд. В финале 2025 года парижане разгромили «Интер» со счетом 5:0. Команда также принимала участие в решающем матче турнира в 2020-м — тогда «ПСЖ» уступил «Баварии» (0:1).

Еще во время матча фанаты французского «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки возле стадиона «Парк де Пренс» в Париже. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

#футбол #полиция #спорт #беспорядки #лига чемпионов #фанаты
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
