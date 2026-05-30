На 50-ый день от Пасхи ежегодно приходится праздник Пятидесятницы или еще иначе — Троица. Его дата — плавающая, каждый год меняется и зависит от даты Пасхи.
В этом году она будет отмечаться 31 мая 2026 года. Это воскресенье относится к даунадесятым праздником, которых в церковном году двенадцать.
О чем вспоминают в Церкви 31 мая 2026 года
В этот день вспоминают важное событие церковной истории. Через 50 дней после распятия Иисус последний раз показывает учениникам невероятное чудо. В этот день Богоматерь и апостолы встречаются вместе за трапезой. Они собираются в Сианской горнице и все вместе садяться за стол, оставляя самое понятное место в середине стола Христу. И вот, когда они приступают к еде, происходит нечто чудесное.
Когда пробил третий час пополудни, все вместе они услышали шум, подобный буре, а над головами их появились яркие всполохи и языки пламени. Пламя это подобно Благодатному огню вовсе не обжигало. Это предшествовало Святому Духу, который был послан апостолам от Бога Отца, как и обещано было Богом Сыном.
Так Господь явил свое третье лицо, раскрыв перед ними таинство единства Святой Троицы. И апостолы при этом подучили особые дары, так, они смогли с того дня говорить на разных языках. Это умение дало им возможность проповедовать Евангелие по всему миру. И тогда родилась Церковь Христова — вечная и готовая принять всех, кто хочет к ней присоединиться.
Смысл праздника
Троица — это символический день рождения христианской Церкви.
Троица символизирует духовное обновление, единство верующих и силу веры, которая способна победить все. Этот праздник напоминает о необходимости постоянно укреплять духовную связи с Богом.
Традиции богослужения
В этот день в православных храмах совершается Божественная литургия и вечерняя служба особым чином — в воспоминание сошествия на апостолов Духа Утешителя. Впервые после Пасхи верующие преклоняют колена.
Что принято делать 31 мая 2026 года
Зеленью украшаются и храмы, и дома. Зелень символизирует обновление жизни.
Принято побывать на Богослужении.
Обязательно приготовить богатый стол с выпечкой и мясными блюдами и пригласить гостей.
В этот день принято надевать светлые наряды.
Что нельзя делать 31 мая 2026 года
Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, хотя убираться и готовить вполне допустимо.
Нужно избегать ссор, нельзя обижаться ни на кого.
Очень плохо злиться и завидовать.
Не стоит посещать кладбище, это надо было сделать накануне.
Не стоит очень шумно веселиться.
