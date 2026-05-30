Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки любят будить людей рано утром: объяснение экспертов 0 155

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки любят будить людей рано утром: объяснение экспертов

С этим можно бороться.

 

Австралийские эксперты объяснили, почему кошки так любят будить своих хозяев рано утром и как с этим можно справиться, сообщает The Conversation.

Домашние кошки обычно наиболее активны утром и в сумерках. Они могут адаптировать свои циклы активности, чтобы соответствовать распорядку своих хозяев. Это означает, что если вы спите ночью, ваша кошка тоже должна отдыхать.

Старший преподаватель Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды Сьюзен Хейзел и кандидат наук Джулия Хеннинг в своей статье выделяют три основные причины, по которым кошка может будить человека рано. Чаще всего питомец просто голоден. К сожалению, многие хозяева поощряют такое поведение, кормя кошку, что увеличивает вероятность того, что она снова вас разбудит. Чтобы решить эту проблему, важно убедиться, что животное получает достаточно еды в течение дня. Можно кормить питомца непосредственно перед сном.

Если вы кормите свою кошку утром, убедитесь, что она не связывает время пробуждения с временем завтрака. Оставьте промежуток между тем, когда вы встаете с постели, и когда кормите кота завтраком — постарайтесь, чтобы он составлял не менее получаса.

— пишут авторы.

Второй причиной ранних пробуждений может быть отсутствие рутины. Чтобы кошка не будила вас в неподходящее время, старайтесь кормить, играть и ухаживать за шерстью животного в одно и то же время каждый день. Также регулярно чистите лоток или подстилку. Сохраняйте распорядок как можно более последовательным, и в конечном итоге кошка привыкнет к новой норме.

Третья причина ранней активности кошек заключается в том, что они не расходуют свою энергию в течение дня. Важно предоставить кошке доступ к различным игрушкам в доме, особенно если вы не часто бываете дома. Если вы дома, займитесь кошкой интерактивной игрушкой или поиграйте с ней. Еще один совет — не играйте с кошкой за час до сна.

Если все способы борьбы с ранним пробуждением питомцев уже испробованы, и ни один не помог, стоит обратиться к ветеринару, так как такое поведение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бананы и клубника.
Изображение к статье: Как правильно хранить огурцы
Изображение к статье: Мука.
Изображение к статье: кофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спорт
Изображение к статье: Клинт Иствуд
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрей Клементьев.
Политика
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: Троица
Наша Латвия
Изображение к статье: И. о. премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
В мире
3
Спорт
Изображение к статье: Клинт Иствуд
ЧП и криминал
Изображение к статье: Андрей Клементьев.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео