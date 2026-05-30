Депутат Рижской думы, который более двух десятилетий был и депутатом латвийского парламента, Андрей Клементьев убежден: стране нужен лидер, который может, во-первых, объединить расколотое общество, а во-вторых — оживить латвийскую экономику.

Ведь, чтобы тратить, но при этом не набирать долги, нужно зарабатывать!

«И такая мега-задача по плечу только Айнару Шлесерсу — политику, имеющему огромный опыт в экономике, в предпринимательской деятельности. Выборы 3-го октября — возможно, последний шанс сплотить общество и обеспечить реальный экономический рост, уменьшить пропасть между богатыми и бедными», – подчеркивает Андрей Клементьев.

В видео-интервью bb.lv опытный политик рассказал о ситуации во власти сегодня, о том, что ждать от выборов, и о том, почему важно дать возможность латвийцам самим распорядиться своими накоплениями во втором пенсионном уровне.