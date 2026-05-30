В понедельник в Ригу с двухдневным визитом прилетит премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Официально цель визита не объявлена, однако в последнее время много говориться о необходимости перенимать боевой опыт украинских военных. В частности, в борьбе с дронами.

В середине недели ожидается визит спикера парламента Албании Нико Алекса Пелеши. В октябре прошлого года президента ЛР Эдгара Ринкевича с почестями принимали в Албании – пришло время ответить взаимностью.

Ближе к концу недели в Латвию прибывает Ее Величество королева Нидерландов Максима. На днях стало известно, что Нидерланды вместе с Германией открывают балтийский штаб кадрированного корпуса на 40-60 тысяч штыков для защиты Латвии и Эстонии. Достойный повод для визита королевы.

А еще ждем влиятельного банкира – президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Он возглавит ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР, а также бизнес-форум, который соберет более 2000 представителей государственного и частного секторов.