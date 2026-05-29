Общая стоимость проекта Rail Baltica в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 млрд евро. Как вам разница?

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Он отмечает, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. "Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки. Но нет другого выхода, кроме как четко заявить - мы завершим "Rail Baltica" не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на восемь лет, а не концентрировать его в четыре года, чего бюджет не может себе позволить", - сказал Паэгле.

Председатель совета "RB Rail" также считает, что для реализации проекта необходимо использовать финансовый инструмент Европейского союза (ЕС) "Safe". "Латвия уже оставила на столе заем в 2,2 млрд евро на 45 лет с отсрочкой погашения на 10 лет - начиная с 2036 года. Практически мы первое государство ЕС, которое отказалось от таких условий. На эти средства можно было бы завершить половину основной трассы", - подчеркнул он.

По словам Паэгле, если Латвия упустит этот инструмент, то позже эти деньги все равно придется занимать, но на значительно худших условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка приведет к удорожанию проекта примерно на 200 млн евро в год.

Также он считает, что управление проектом такого масштаба должно находиться в прямом подчинении премьер-министра, который одновременно должен взять на себя ответственность за финансирование. В настоящее время ответственное за проект Министерство сообщения, а также Минфин не выделяют деньги на проект, а премьер-министр не хочет о нем знать.

Он отметил, что предыдущее правительство, вместо того чтобы действовать решительно, предпочло вводить в заблуждение и латвийское общество, и соседние страны - Литву и Эстонию, а также Еврокомиссию относительно фактического прогресса проекта и возможных на данный момент сроков завершения.

По мнению редакции bb.lv, уже пора высоким чиновникам понести ответственность за обман и потерянные миллиарды. Или в Латвии это не реально?