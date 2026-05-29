Новое правительство Андриса Кулбергса было сформировано в необычно короткие сроки. Политолог Янис Икстенс считает, что на скорость переговоров повлияли как сложная международная обстановка, так и жёсткие временные рамки, обозначенные президентом страны.

Формирование нового правительства под руководством Андриса Кулбергса стало одним из самых быстрых политических процессов в современной истории Латвии. Такую оценку дал политолог Янис Икстенс, комментируя агентству ЛЕТА утверждение нового кабинета министров Сеймом.

По его словам, если не учитывать отдельные технические нюансы, речь может идти о самой быстрой попытке сформировать правительство после восстановления независимости Латвии.

Одной из причин столь высокой скорости эксперт считает нынешнюю международную ситуацию, которая требует от государства политической стабильности и способности быстро принимать решения. Дополнительным фактором стало и давление времени внутри самой политической системы.

По словам Икстенса, президент Латвии дал понять участникам переговоров, что в случае затягивания процесса поручение на формирование правительства может быть передано другому кандидату. Это создавало дополнительную мотивацию для партий быстрее договариваться по спорным вопросам и искать компромиссы.

Политолог также отметил личную заинтересованность Андриса Кулбергса в успешном завершении переговоров. По его мнению, формирование правительства было для политика не только профессиональной задачей, но и вопросом политического престижа.

Важную роль сыграли и обстоятельства, при которых началась смена власти. Отставка правительства Эвики Силини произошла достаточно неожиданно и оставила участникам переговоров мало времени для длительных консультаций, которые обычно сопровождают формирование новой коалиции.

Что важно понимать: скорость формирования правительства сама по себе не гарантирует его дальнейшую устойчивость. Сложные вопросы, по которым партиям удалось договориться в ходе переговоров, могут вновь стать предметом споров уже в процессе работы кабинета министров.

Именно поэтому Икстенс призывает не делать выводов о будущем коалиции исключительно на основании того, насколько быстро она была создана. По его мнению, гораздо более серьёзным испытанием станет способность нового правительства сохранять единство и принимать решения в условиях сложной внутренней и внешней повестки.

В четверг Сейм утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. Теперь коалиции предстоит перейти от переговоров к практической работе над вопросами безопасности, экономики и государственного управления.