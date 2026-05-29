Новый министр внутренних дел Янис Домбрава намерен уже в первый день работы дать поручение всем подведомственным учреждениям использовать латышский язык как во внутреннем общении сотрудников, так и при обслуживании жителей. По его словам, в отдельных структурах до сих пор сохраняется практика, когда в рабочей среде преобладают другие языки.

Одним из первых шагов нового министра внутренних дел Яниса Домбравы станет усиление роли государственного языка в системе МВД.

В интервью передаче «900 секунд» (ТВ3) политик заявил, что уже в первый рабочий день намерен подписать распоряжение, касающееся использования латышского языка во всех учреждениях, находящихся в подчинении министерства.

Согласно инициативе, общение между сотрудниками на рабочем месте должно происходить на государственном языке. Такое же требование планируется закрепить и в отношении коммуникации с жителями Латвии.

По словам Домбравы, несмотря на действующие нормы, в некоторых учреждениях до сих пор встречаются ситуации, когда в повседневной рабочей среде доминируют другие языки. Какие именно структуры имеются в виду, министр не уточнил, однако подчеркнул, что проблема всё ещё существует и требует решения.

«Первое решение, которое я приму уже сегодня, будет поручением всем учреждениям, находящимся в подчинении Министерства внутренних дел», — заявил Домбрава, говоря о необходимости использовать государственный язык как внутри учреждений, так и при обслуживании граждан.

Тема была поднята в контексте вопроса о том, какие изменения новое руководство министерства сможет реализовать до предстоящих муниципальных выборов. Министр выразил уверенность, что за оставшееся время можно добиться заметных результатов, и заверил, что намерен активно работать над изменениями в отрасли.

Что важно знать: речь идёт не о новых языковых требованиях для жителей, а о внутренней организации работы учреждений МВД и порядке обслуживания клиентов в государственных структурах.

Домбрава также заявил, что рассчитывает на понимание со стороны руководителей подведомственных учреждений и надеется, что после его сигнала подобные ситуации больше не будут возникать. По его словам, жители Латвии не должны сталкиваться с обстоятельствами, когда обслуживание в государственных учреждениях ведётся не на латышском языке.

Языковая политика стала первой темой, которую новый министр решил вынести в число приоритетов сразу после вступления в должность.

Домбрава хочет обсудить лимит на число иностранцев в Латвии

Янис Домбрава также намерен сделать миграционную политику одним из ключевых направлений своей работы. Он считает, что государству необходимо усилить контроль над въездом иностранцев и устранить схемы, которые позволяют использовать существующие правила для экономической миграции.

В интервью передаче «900 секунд» (ТВ3) министр заявил, что положения правительственной декларации в сфере безопасности во многом отражают подход Национального объединения к вопросам обороны, внутренних дел и миграции.

По словам Домбравы, необходимость изменений подтверждается и выводами парламентской следственной комиссии, которая ранее анализировала миграционные процессы. Министр утверждает, что существуют различные механизмы, через которые в Латвию попадают люди, основной целью которых является не обучение или получение убежища, а поиск работы и улучшение экономического положения.

В качестве примера он привёл систему привлечения иностранных студентов. По словам Домбравы, в некоторых странах Латвия рекламируется не столько как место получения образования, сколько как возможность трудоустройства. Также, по мнению министра, часть прибывающих использует процедуры предоставления убежища по экономическим причинам, а не из-за угроз безопасности или преследования.

Для изменения ситуации, считает глава МВД, потребуется не только усиление контроля со стороны государственных учреждений, но и пересмотр нормативной базы. Он сообщил, что возможные изменения могут затронуть как внутренние процедуры ведомств, так и правила Кабинета министров и законодательство. К обсуждению планируется привлекать и другие министерства, включая Министерство образования и науки и Министерство культуры.

Одной из наиболее обсуждаемых инициатив может стать введение определённого лимита на число иностранцев, которых страна способна принять без потери контроля над миграционными процессами. На данный момент речь идёт не о конкретном законопроекте или готовой системе квот. Министр говорит о необходимости начать дискуссию о допустимых объёмах иммиграции и возможных механизмах регулирования.

"Мы должны определить этот максимальный предел — сколько иностранцев вообще способно принять наше государство, чтобы не потерять контроль над процессами, как это произошло в ряде других европейских стран", - указал он в интервью.

Министр также подверг критике прежние долгосрочные прогнозы миграции, согласно которым число приезжающих из других регионов мира ежегодно должно было увеличиваться на несколько тысяч человек. По его мнению, такая тенденция не может сохраняться бесконечно и требует политического пересмотра.

Конкретные предложения и возможные изменения в законодательстве ещё предстоит обсуждать, однако тема миграции уже обозначена новым руководством МВД как один из приоритетов ближайших лет.