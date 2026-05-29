Людей и крупный рогатый скот связывает долгая история. Одомашненные около 10 500 лет назад от ныне вымершего вида диких быков, коровы стали одним из главных мировых источников мяса, молочных продуктов и кожи.

Предыдущие исследования показывали, что некоторые домашние животные, например овцы и свиньи, способны узнавать отдельных людей, однако у коров эти способности до сих пор не проверялись.

Теперь исследование под руководством Леи Лансад, специалиста по когнитивным способностям и благополучию животных из Французского национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE), показало, что коровы умеют различать знакомые и незнакомые человеческие лица.

Как это происходит

Восприятие лиц считается важным элементом социального распознавания у приматов, поскольку лицо несет значимую информацию, например, о возрасте, поле и личности конкретного индивида.

Исследователи отмечают, что люди, работающие с крупным рогатым скотом, часто придерживаются противоположных взглядов на интеллект коров. Одни считают их довольно «простыми» животными, другие — очень наблюдательными и социально развитыми. Ученые решили получить научные данные, чтобы лучше понять, что именно коровы способны воспринимать, запоминать и понимать о людях.

В исследовании участвовали 32 коровы породы прим-голштин в возрасте от 15 до 21 месяца. С рождения за каждой из них ежедневно ухаживали и кормили четыре сотрудника, однако животные могли время от времени встречать и других людей, например, студентов или коллег, посещавших ферму. Ранее коровы не участвовали в подобных экспериментах.

Ученые записали видео с восемью мужчинами в возрасте от 30 до 60 лет: четырьмя знакомыми смотрителями и четырьмя незнакомыми сотрудниками, которых животные никогда прежде не видели.

После этого исследователи провели два теста: тест визуального предпочтения и кросс-модальный тест. Во время первого эксперимента коровам одновременно показывали два видео без звука. На одном отображалось лицо знакомого человека, на другом — незнакомого.

Измеряя время, в течение которого животные смотрели на экраны, исследователи обнаружили, что коровы дольше задерживали взгляд на видео с незнакомыми людьми.

Во время кросс-модального теста видеозаписи сопровождались голосом, который либо соответствовал изображению, либо нет. Коровы значительно дольше смотрели на видео, где голос совпадал с показанным человеком.

Результаты показали, что коровы не воспринимают всех людей как одну «единую и неразличимую категорию». Они способны отличать знакомых людей от незнакомцев и узнавать тех, с кем уже сталкивались ранее.

Кроме того, животные могут формировать кросс-модальные представления, объединяя информацию о лице и голосе человека в единую целостную модель.

Наблюдения указывают на то, что коровы создают мысленные представления о знакомых людях и обрабатывают социальную информацию гораздо более сложным образом, чем предполагалось раньше.

Исследовательская группа также измеряла частоту сердечных сокращений у животных во время просмотра видео. Ни знакомые, ни незнакомые лица и голоса, по-видимому, не вызывали заметных различий в эмоциональной реакции коров.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что коровы способны объединять информацию, поступающую через разные органы чувств. Это говорит о более высоком уровне когнитивной обработки по сравнению, например, с распознаванием, основанным только на одном типе сенсорных сигналов.