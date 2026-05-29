Общая численность населения Японии составила 123 млн человек, это на 3,09 млн меньше по сравнению с показателем 2020 года. Такая информация приведена в предварительных данных национальной переписи населения, опубликованных МВД Японии.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 октября 2025 года общая численность японского населения, включая иностранцев, составила 123 млн 49 тыс. 524 человека. Это на 2,5% меньше показателя 2020 года.

Численность населения выросла только в Токио и на Окинаве, во всех остальных регионах наблюдается сокращение. При этом на столицу Японии приходится 30,1% всех жителей страны — там проживает почти 37 млн человек.

Сокращение численности населения в Японии зафиксировали в третий раз начиная с переписи 2015 года, оно считается самым значительным за всю историю наблюдений. Согласно данным МВД, это связано со снижением рождаемости и старением населения. Так как уровень рождаемости тоже падает, министерство прогнозирует сохранение подобной тенденции.

По предварительным данным МВД, в 2025 году в Японии родилось около 706 тыс. детей — на 2,1% меньше, чем в 2024-м. Рождаемость в стране падает уже десятый год подряд.

В 2024 году естественная убыль населения в Японии ревысила 900 тыс. человек. Уменьшение числа жителей в стране длится уже 16 лет и стало самым значительным с момента начала наблюдений в 1968-м.