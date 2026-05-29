Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мы их теряем: число японцев сокращается рекордными темпами 0 144

В мире
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда уходят дети?

Куда уходят дети?

Общая численность населения Японии составила 123 млн человек, это на 3,09 млн меньше по сравнению с показателем 2020 года. Такая информация приведена в предварительных данных национальной переписи населения, опубликованных МВД Японии.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 октября 2025 года общая численность японского населения, включая иностранцев, составила 123 млн 49 тыс. 524 человека. Это на 2,5% меньше показателя 2020 года.

Численность населения выросла только в Токио и на Окинаве, во всех остальных регионах наблюдается сокращение. При этом на столицу Японии приходится 30,1% всех жителей страны — там проживает почти 37 млн человек.

Сокращение численности населения в Японии зафиксировали в третий раз начиная с переписи 2015 года, оно считается самым значительным за всю историю наблюдений. Согласно данным МВД, это связано со снижением рождаемости и старением населения. Так как уровень рождаемости тоже падает, министерство прогнозирует сохранение подобной тенденции.

По предварительным данным МВД, в 2025 году в Японии родилось около 706 тыс. детей — на 2,1% меньше, чем в 2024-м. Рождаемость в стране падает уже десятый год подряд.

В 2024 году естественная убыль населения в Японии  ревысила 900 тыс. человек. Уменьшение числа жителей в стране длится уже 16 лет и стало самым значительным с момента начала наблюдений в 1968-м.

×
Читайте нас также:
#рождаемость #Япония #демография #МВД #тенденции #старение #население #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лесной пожар с радугой и дымом
Изображение к статье: Невзорвавшийся беспилотник у одного из танкеров
Изображение к статье: Иран - США, флаги
Изображение к статье: Горящая многоэтажка в Галаце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пособие
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Давление - один из главных показателей состояния здоровья.
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые создали новые «часы старения»: они могут предсказывать биологический возраст и риск смерти
Техно
Изображение к статье: Операция ПВО на закате
Наша Латвия
Изображение к статье: Праздник города в Елгаве в 2025 году
Культура &
Изображение к статье: Пособие
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Давление - один из главных показателей состояния здоровья.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео