Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что без Китая Россия проиграла бы в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью WSJ, передает Clash Report.

"Все очень просто. Именно поддержка Китая позволяет Путину оставаться в Украине", - отметил он.

Также он подчеркнул, что в течение последних трех лет на поле боя в Украине было зафиксировано, насколько доминирующую роль играют дроны.

"Я думаю, что сейчас около 80 или 90% потерь на поле боя вызваны именно дронами. Дроны есть везде на всем поле боя", - добавил Мур.

