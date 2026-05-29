Экс-глава МИ-6 объяснил, почему Путин до сих пор не проиграл войну 2 686

Дата публикации: 29.05.2026
Изображение к статье: Экс-глава МИ-6 объяснил, почему Путин до сих пор не проиграл войну

Бывший руководитель британской разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что ключевую роль в способности России продолжать войну против Украины играет поддержка со стороны Китая. По его словам, без помощи Пекина положение Москвы было бы значительно более сложным.

Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что без Китая Россия проиграла бы в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью WSJ, передает Clash Report.

"Все очень просто. Именно поддержка Китая позволяет Путину оставаться в Украине", - отметил он.

Также он подчеркнул, что в течение последних трех лет на поле боя в Украине было зафиксировано, насколько доминирующую роль играют дроны.

"Я думаю, что сейчас около 80 или 90% потерь на поле боя вызваны именно дронами. Дроны есть везде на всем поле боя", - добавил Мур.

Мур также обратил внимание на стремительное изменение характера современных боевых действий. По его оценке, сегодня дроны стали одним из главных факторов на поле боя и могут быть причиной большинства потерь с обеих сторон. Заявления бывшего главы МИ-6 подчеркивают растущее значение беспилотных технологий в современных войнах.

Автор - Светлана Тихомирова
