Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) в свой первый рабочий день издал первое распоряжение . Через несколько часов уточнил.

Первое распоряжение Домбравы предписывает всем сотрудникам системы внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и во взаимодействии с жителями и коллегами использовать исключительно государственный язык.

Впрочем, в тот же день вечером Домбрава в дополнительном заявлении уточнил, что, эти правила не распространяются на целый ряд случаев.

В частности, кроме латышского можно говорить и понимать на других языках в случаях обращения граждан в полицию, в медицинские учреждения, спасательные службы и другие учреждения в случаях экстренной медицинской помощи, совершения преступлений или иных правонарушений.

Также на русском языке можно вызывать экстренные службы в случае пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций.

Как уже сообщалось, в четверг Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит Андрис Кулбергс (Объединённый список). В состав нового правительства вошли партии «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян.