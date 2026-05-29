Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Харькове мошеннического колл-центра, участники которого выдавали себя за сотрудников банков и похищали деньги у граждан Латвии. По данным следствия, жертвами схемы стали как минимум шесть иностранцев, потерявших в общей сложности более 100 тысяч евро.

Больше десяти харьковчан могли работать в мошенническом колл-центре, в котором грабили граждан ЕС. Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: известно, что у, как минимум шести иностранцев, украли больше 100 тысяч евро.

Фото: СБУ.

Для такой работы подозреваемые обустроили офис в центре Харьков. Оттуда они звонили гражданам Латвии и представлялись сотрудниками банка.

Фото: СБУ.

Фото: СБУ.

«По данным следствия, фигуранты получали доступ в онлайн-банкинг граждан Латвии, используя их средства аутентификации. В дальнейшем злоумышленники входили в личные кабинеты потерпевших, подделывали электронные подписи и оформляли на них кредиты. Вырученные средства выводили через банковские учреждения и криптовалютные биржи с последующим распределением на электронные кошельки участников схемы», – установили правоохранители.

Также фигуранты занимались инвестиционным мошенничеством.

«Под видом вложений в криптовалюту и трейдинг фигуранты убеждали граждан инвестировать средства в фиктивные проекты, после чего присваивали деньги и прекращали связь с пострадавшими», – отметили в СБУ.

Правоохранители провели 14 обысков по местам проживания фигурантов дела, а также в офисе – там они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию с доказательствами противоправной деятельности вероятных мошенников.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, которые могут подтвердить причастность фигурантов к мошеннической деятельности.

Помимо банковских афер, подозреваемых также обвиняют в инвестиционном мошенничестве с криптовалютой и трейдингом. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.