ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2026
Суд в Австрии приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего Берана А., признанного виновным в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Следствие установило, что молодой человек также участвовал в деятельности террористической организации «Исламское государство» и готовил нападения за пределами страны.

Теракт удалось предотвратить

По данным следствия, Беран А. поддерживал контакты с представителями ИГ и получал от них инструкции, сообщает DW. В суде он рассказал о попытках собрать взрывное устройство и подготовить нападение на зрителей концерта Тейлор Свифт.

Выступления певицы должны были пройти в Вене с 8 по 10 августа 2024 года в рамках мирового турне The Eras Tour. На концерты ожидалось более 170 тысяч зрителей. После получения информации о готовящемся теракте австрийские власти при поддержке американских спецслужб отменили все шоу. Подозреваемый был задержан за день до предполагаемой атаки.

Планировали нападения в нескольких странах

Вместе с Бераном А. на скамье подсудимых оказался его ровесник Арда К., которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

По версии прокуратуры, оба мужчины вместе с третьим сообщником, находящимся под стражей в Саудовской Аравии, планировали серию атак от имени ИГ в Мекке, Стамбуле и Дубае. Следствие считает, что в марте 2024 года они намеревались одновременно совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности.

Беран А. признался, что приобрел в Дубае ножи для нападения, однако в последний момент отказался от своих намерений. В то же время их предполагаемый сообщник в Мекке напал с ножом на охранника мечети Аль-Харам и ранил еще четырех человек, после чего был задержан.

Судебный процесс стал одним из самых громких антитеррористических дел последних лет в Австрии. По мнению следствия, своевременное вмешательство спецслужб позволило предотвратить масштабное нападение на массовом мероприятии с десятками тысяч зрителей. Приговоры фигурантам дела подчеркивают серьезность угрозы, исходящей от международных террористических сетей, и важность международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом.

Автор - Светлана Тихомирова
