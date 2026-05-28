Государственная инспекция труда (VDI) продолжает расследование несчастного случая в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), где сотрудницу насмерть зажало дверями. Решения по делу пока не приняты, сообщили в инспекции.

Как сообщалось ранее, в связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если это повлекло смерть человека.

Как выяснило Латвийское телевидение, сотрудницу RAKUS зажало дверями в отделении радиологии, где, предположительно, не сработали системы безопасности.

Ранее в RAKUS агентству LETA сообщили, что, ссылаясь на Общий регламент защиты данных, а также на право пострадавшей и её семьи на частную жизнь, более подробную информацию о случившемся больница не предоставляет.