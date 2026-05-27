В среду в Екабпилсе водитель автомобиля BMW, пытаясь скрыться от полиции, врезался в автобус.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, по первоначальной информации водитель BMW уходил от полицейского преследования и на улице Зилану, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом.

Очевидцы сообщают, что автомобиль BMW X5 врезался в автобус после заноса на повороте.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате столкновения люди не пострадали. Медики осмотрели четырёх участников происшествия, однако госпитализация никому не потребовалась.