Уходя от полиции, мужчина в Екабпилсе врезался в автобус 0 115

Дата публикации: 27.05.2026
Изображение к статье: Полиция оперативно прибыла на место аварии.

В среду в Екабпилсе водитель автомобиля BMW, пытаясь скрыться от полиции, врезался в автобус.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, по первоначальной информации водитель BMW уходил от полицейского преследования и на улице Зилану, не справившись с управлением, столкнулся с автобусом.

Очевидцы сообщают, что автомобиль BMW X5 врезался в автобус после заноса на повороте.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате столкновения люди не пострадали. Медики осмотрели четырёх участников происшествия, однако госпитализация никому не потребовалась.

#происшествие #полиция #Екабпилс #преследование
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
