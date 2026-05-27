США в дальнейшем будут предоставлять НАТО значительно меньше ключевых военных ресурсов, включая истребители, корабли, беспилотники, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики, узнал журнал Der Spiegel.

США намерены существенно сократить военный вклад в НАТО. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил журнал Der Spiegel.По информации издания, в конце минувшей недели представитель главы Пентагона Пита Хегсета в штаб-квартире НАТО проинформировал высокопоставленных чиновников из других стран-членов альянса о готовящихся сокращениях. Вашингтон в дальнейшем будет предоставлять Североатлантическому альянсу значительно меньше ключевых военных ресурсов, включая истребители, корабли, беспилотники, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики. Применительно к истребителям речь идет о снижении американского вклада на треть.

Сокращение готовится в рамках "модели сил НАТО". При прежней системе распределения нагрузки (burden sharing) США обеспечивали примерно половину военного потенциала альянса. Теперь Вашингтон требует перераспределения ресурсов (burden shifting). Посланник Пентагона Александер Велес-Грин 22 мая озвучил политдиректорам стран НАТО конкретные цифры, отражающие планы США.

Теперь Вашингтон ожидает до запланированной на июнь конференции Force Sourcing Conference предложений о том, какие страны Европы смогут заместить США в тех областях, где сократятся поставки.

Greenpeace: Даже без вклада США европейские страны НАТО превосходят РФ

Между тем согласно исследованию Greenpeace, даже без вклада США европейские страны-члены НАТО превосходят Россию по показателям в основных военных категориях. Даже без учета Соединенных Штатов европейские страны (вместе с Канадой) располагают более значительным совокупным военным бюджетом, большим количеством крупных систем вооружения и большим числом военнослужащих, чем РФ.

В 2025 году европейские союзники и Канада совокупно направили около 626 млрд долларов (около 540 млрд евро) на эти цели. Траты России составили около 190 млрд долларов (163 млрд евро).

По мнению авторов исследования, европейское превосходство особенно явно - в сфере боевых самолетов. На долю европейских стран НАТО и Канады приходится 2 215 боевых единиц, на долю России - 1 064. То же самое относится к кораблям (143 против 34) и артиллерии (15 896 против 5 976).

"Европа располагает огромными оборонными ресурсами. Согласно последнему исследованию, это верно даже в случае выхода США из НАТО", - подчеркнули авторы публикации. Однако политика безопасности Европы страдает от нескоординированности действий, констатировали они.

США сокращают число боевых бригадных групп в Европе до трех

Ранее, 19 мая, стало известно, что США выведут из Европы одну из четырех боевых бригадных групп, сообщили в Пентагоне. Этот шаг сократит численность американских военнослужащих в регионе до уровня 2021 года.

Боевая бригадная группа - это основное тактическое соединение армии США, способное вести боевые действия самостоятельно, личный состав пехотной ББГ насчитывает 4000-4500 человек, бронетанковой - до 5000. В последние годыСША дислоцировали в Европе около 100 тыс. солдат и офицеров. Из них более 65 тыс. находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе.