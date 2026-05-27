Немецкий десант.
В Германии пожарные спасли двух парашютистов с деревьев на полигоне немецких вооруженных сил в Шеуене недалеко от Целле, сообщает Spiegel.
Пожарная служба Целле сообщила, что спасатели получили вызов поздно вечером во вторник.
Солдата сняли с высоты примерно шести метров с помощью поворотной лестницы, а женщину-военнослужащую спустили с дерева на высоте десяти метров с помощью переносной лестницы. Десантник и десантница не пострадали.
Пожарная служба не предоставила никакой информации о причине несчастного случая.
Спасательная операция проводилась в тесном сотрудничестве с немецкими вооруженными силами.
