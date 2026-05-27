В четверг порывы ветра будут сопровождаться дождем и грозами 0 427

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2026
LETA
Изображение к статье: Человек в капюшоне на ветреном пляже

В ночь на четверг ветер в Латвии немного стихнет, но днем вновь усилится, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут местами, а днем - уже во многих регионах. Местами также возможны грозы и град.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +4 градусов на востоке страны до +10 градусов на побережье. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16 градусов.

Скорость северо-западного ветра в порывах во второй половине дня достигнет 14-19 метров в секунду, а во время грозы локальные порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду.

В Риге ночью будет дуть северо-западный ветер порывами до 16 метров в секунду, днем - до 19 метров в секунду. И ночью, и днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
