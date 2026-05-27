Дроны бьют по качеству латвийского образования: процесс экзаменов станет «более компактным» 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2026
LETA
Изображение к статье: Школа, экзамены

Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно МОН предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года.

По словам представителя МОН, планируется отказаться от делегирования Кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года.

В настоящее время учащиеся 9-х классов должны сдавать централизованные экзамены по латышскому языку и математике, а также мониторинговую работу по иностранному языку. В средней школе необходимо сдать пять обязательных экзаменов - по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и одному углубленному курсу. Всего во время экзаменационной сессии проводятся 14 централизованных экзаменов по различным учебным предметам и на разных уровнях.

Неоднократные предупреждения об угрозе в воздушном пространстве Латгале, в том числе в дни экзаменов, вновь актуализировали вопрос о готовности сферы образования к кризисным ситуациям. На прошлой неделе из-за возможной угрозы в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку в 9-х классах, а также было временно приостановлено проведение централизованного экзамена по физике в средних школах. Части школьников придется сдавать эти экзамены в другой день.

Незадолго до начала экзаменов ГАРО в сотрудничестве с МОН разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий.

#образование #Латвия #экзамены #угрозы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
